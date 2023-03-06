42. Bölüm | Medeniyetler, Tarihler ve Zamanlar

Aydınlarımız neden Batı'nın düşünce adamlarının görüşlerini dogma gibi kabul ediyorlar?

06 Mart 2023 | 14:32
VİDEO DEVAM EDİYOR

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

Aydınlarımız neden Batı'nın düşünce adamlarının görüşlerini dogma gibi kabul ediyorlar? Batı'daki bütün düşünürler sosyal evrim düşüncesini kabul ediyorlar mıydı? Avrupa düşüncesinin pratik sonuçları nelerdir? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Medeniyetler, tarihler ve zamanlar

26:00 Avrupa merkezli kurgulanan dünya tarihi

35:00 Toplumların teolojik, metafizik ve pozitif dönemleri

50:00 Avrupa düşüncesinin pratik sonuçları

01:05:00 Aydınlarımız neden Batı'nın düşünce adamlarının görüşlerini dogma gibi kabul ediyorlar?

01:22:00 Batı'daki bütün düşünürler sosyal evrim düşüncesini kabul ediyorlar mıydı?

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