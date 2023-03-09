43. Bölüm | Tarih ve Medeniyet İlişkisi

Dünya tarihinde üçlü tasnif ne zaman ortaya çıktı?

09 Mart 2023 | 15:22
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Batı medeniyeti ne zaman ortaya çıktı? 18. yüzyıla kadar dünya tarihi nasıl yazıldı? Dünya tarihinde İslam'ın yeri neresidir? Dünya tarihinde üçlü tasnif ne zaman ortaya çıktı? Üçlü tasnif öncesi dönemde dünya tarihi nasıl ayrıldı? Dünya tarih yazıcılığı nasıl değişti?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Medeniyetler, Tarihler ve Zamanlar

08:00 Tarih ve Medeniyet İlişkisi

12:14 Batı medeniyeti ne zaman ortaya çıktı?

18:00 18. yüzyıla kadar dünya tarihi nasıl yazıldı?

20:00 Dünya tarihinde İslam'ın yeri neresidir?

21:00 Dünya tarihinde üçlü tasnif ne zaman ortaya çıktı?

28:00 Üçlü tasnif öncesi dönemde dünya tarihi nasıl ayrıldı?

52:00 Dünya tarih yazıcılığı nasıl değişti?

57:00 Dünya tarihi kaç döneme ayrılıyor?

01:04:00 Dünya tarihi nasıl yazılmalıdır?

01:08:00 Fransa'da yazılan dünya tarihi kitapları

01:19:00 Almanya'da yazılan dünya tarihi kitapları

01:25:00 Modern çağın başlangıcını simgeleyen resim

01:33:00 Dünya tarih yazıcılığında bir dönüm noktası: Hz. Peygamberimiz

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