44. Bölüm | Dünya Tarih Yazıcılığı

Orta çağ kavramı nasıl ortaya çıktı?

29 Aralık 2022 | 08:52
VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünya tarihinin üç döneme ayrılma fikri nasıl doğdu? Orta çağ kavramı nasıl ortaya çıktı? Avrupalılar kütüphanelerinde hangi doğu kaynaklarına sahiplerdi? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

03:00 Dünya tarihinin üç döneme ayrılma fikri nasıl doğdu?

07:00 Bir tarih yazıcılığı olarak "Dünya Tarihi" Yazıcılığı

12:00 İnsanlık tarihinin en büyük hadiselerinden "İslamiyet'in Tebliği"

35:00 Orta çağ kavramı nasıl ortaya çıktı?

01:00:00 Goethe'nin "Hz. Muhammed'in Nağmesi" Şiiri

01:22:00 Dünya vatandaşlığı perspektifinde Dünya Tarihi

01:46:00 Avrupalılar kütüphanelerinde hangi doğu kaynaklarına sahiplerdi?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

70. Bölüm I Siyasal Bir Aygıt Olarak İlerleme Düşüncesi ve Bilim
70. Bölüm I Siyasal Bir Aygıt Olarak İlerleme Düşüncesi ve Bilim 17 Ekim 2022 | 21:45
71. Bölüm I Bilim Tarihi Yazımı
71. Bölüm I Bilim Tarihi Yazımı 15 Ekim 2022 | 23:55
72. Bölüm | Bilimsel Bilginin Gelişimi
72. Bölüm | Bilimsel Bilginin Gelişimi 28 Aralık 2022 | 17:12
73. Bölüm I Medeniyet ve Bilim İlişkisi
73. Bölüm I Medeniyet ve Bilim İlişkisi 15 Ekim 2022 | 20:08
74. Bölüm I Batı Bilimi
74. Bölüm I Batı Bilimi 17 Ekim 2022 | 16:32
75. Bölüm I Batı Medeniyetinde Din ve Bilim İlişkisi
75. Bölüm I Batı Medeniyetinde Din ve Bilim İlişkisi 15 Ekim 2022 | 19:59
76. Bölüm I İslam Medeniyetinde Din ve Bilim
76. Bölüm I İslam Medeniyetinde Din ve Bilim 15 Ekim 2022 | 19:56
Çok katmanlı varlık ontolojisi
Çok katmanlı varlık ontolojisi 23 Aralık 2022 | 13:26