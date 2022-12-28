44. Bölüm | Dünya Tarih Yazıcılığı

Dünya tarihinin üç döneme ayrılma fikri nasıl doğdu? Orta çağ kavramı nasıl ortaya çıktı? Avrupalılar kütüphanelerinde hangi doğu kaynaklarına sahiplerdi? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

03:00 Dünya tarihinin üç döneme ayrılma fikri nasıl doğdu?

07:00 Bir tarih yazıcılığı olarak "Dünya Tarihi" Yazıcılığı

12:00 İnsanlık tarihinin en büyük hadiselerinden "İslamiyet'in Tebliği"

35:00 Orta çağ kavramı nasıl ortaya çıktı?

01:00:00 Goethe'nin "Hz. Muhammed'in Nağmesi" Şiiri

01:22:00 Dünya vatandaşlığı perspektifinde Dünya Tarihi

01:46:00 Avrupalılar kütüphanelerinde hangi doğu kaynaklarına sahiplerdi?