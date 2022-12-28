45. Bölüm | Avrupa Merkezli Tarih Anlayışı

Hegel, Batı dışındaki diğer medeniyetlerin dünya tarihinden çıkarılmasını nasıl meşrulaştırıyor? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

05:00 Dünya tarihini üç döneme ayırma nasıl ortaya çıktı?

30:00 Dünya tarihi yazımı

01:30:00 Avrupa merkezli tarih anlayışı

01:36:00 Hegel Batı dışındaki diğer medeniyetlerin dünya tarihinden çıkarılmasını nasıl meşrulaştırıyor?

01:42:00 Tarihin yeniden kurgulanmasının felsefi olarak meşrulaştırılması