46. Bölüm | Felsefe ve Tarih

Dünya tarihini dönemlendirmenin felsefi arka planı nedir? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

04:45 Felsefe, tarih için neden önemlidir?

08:00 Dünya tarih yazımı

12:00 Dünya tarihini dönemlendirmenin felsefi arka planı

25:00 Hegel'in Tarih Felsefesi

45:00 Dünya tarihini dönemlendirmenin felsefi arka planı

01:30:00 Batı tarafından inşa Doğu ve Batı kurgusu