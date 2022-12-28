47. Bölüm | Batı Tarih Yazımının Bileşenleri

Batı Medeniyeti kendisini niçin Antik Yunan'la başlatıyor?

28 Aralık 2022 | 16:09
VİDEO DEVAM EDİYOR

Batı Medeniyeti kendisini niçin Antik Yunan'la başlatıyor? Müslümanların tarih bilincinin ögeleri nelerdir? Batı tarih yazımının bileşenleri nelerdir? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

05:00 Batı Merkezci Tarih Yazımında "Doğu-Batı Ayrımı"

11:00 Batı Medeniyeti Kendisini Niçin Antik Yunan'la Başlatıyor?

14:00 Müslümanların Tarih Bilincinin Ögeleri

15:45 Batı Tarih Yazımı: Kurgu

35:00 Batı Tarih Yazımının Bileşenleri

01:10:00 Batı Merkezci Tarih Yazımının Bileşenleri

01:18:00 Batı Tarih Yazımına Pozitivist Felsefenin Etkisi

01:35:00 Osmanlı Ulemasının "Dünya Tarihi" Algısı

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

70. Bölüm I Siyasal Bir Aygıt Olarak İlerleme Düşüncesi ve Bilim
70. Bölüm I Siyasal Bir Aygıt Olarak İlerleme Düşüncesi ve Bilim 17 Ekim 2022 | 21:45
71. Bölüm I Bilim Tarihi Yazımı
71. Bölüm I Bilim Tarihi Yazımı 15 Ekim 2022 | 23:55
72. Bölüm | Bilimsel Bilginin Gelişimi
72. Bölüm | Bilimsel Bilginin Gelişimi 28 Aralık 2022 | 17:12
73. Bölüm I Medeniyet ve Bilim İlişkisi
73. Bölüm I Medeniyet ve Bilim İlişkisi 15 Ekim 2022 | 20:08
74. Bölüm I Batı Bilimi
74. Bölüm I Batı Bilimi 17 Ekim 2022 | 16:32
75. Bölüm I Batı Medeniyetinde Din ve Bilim İlişkisi
75. Bölüm I Batı Medeniyetinde Din ve Bilim İlişkisi 15 Ekim 2022 | 19:59
76. Bölüm I İslam Medeniyetinde Din ve Bilim
76. Bölüm I İslam Medeniyetinde Din ve Bilim 15 Ekim 2022 | 19:56
Çok katmanlı varlık ontolojisi
Çok katmanlı varlık ontolojisi 23 Aralık 2022 | 13:26