47. Bölüm | Batı Tarih Yazımının Bileşenleri

Batı Medeniyeti kendisini niçin Antik Yunan'la başlatıyor? Müslümanların tarih bilincinin ögeleri nelerdir? Batı tarih yazımının bileşenleri nelerdir? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

05:00 Batı Merkezci Tarih Yazımında "Doğu-Batı Ayrımı"

11:00 Batı Medeniyeti Kendisini Niçin Antik Yunan'la Başlatıyor?

14:00 Müslümanların Tarih Bilincinin Ögeleri

15:45 Batı Tarih Yazımı: Kurgu

35:00 Batı Tarih Yazımının Bileşenleri

01:10:00 Batı Merkezci Tarih Yazımının Bileşenleri

01:18:00 Batı Tarih Yazımına Pozitivist Felsefenin Etkisi

01:35:00 Osmanlı Ulemasının "Dünya Tarihi" Algısı