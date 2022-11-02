48. Bölüm "Dünya Tarihine Dair"

Dünya tarihi İslami bir perspektifle nasıl yazılmalı?

03 Kasım 2022 | 10:57
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Dünya tarihini nasıl yazmalıyız? Tarihin ilk bölümü nasıl yazılmalı? Müslümanlar Dünya tarihini nasıl yazmalı? Dünya tarihi İslami bir perspektifle nasıl yazılmalı?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

04:00 Dünya tarihini nasıl yazmalıyız?

22:00 Tarihin ilk bölümü nasıl yazılmalı?

52:00 Müslümanlar Dünya tarihini nasıl yazmalı?

01:08:00 Dünya tarihi İslami bir perspektifle nasıl yazılmalı?

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