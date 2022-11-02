49. Bölüm "Tarih ve Medeniyet Arasındaki İlişki"

Tarih anlayışı olmadan bir medeniyet ortaya çıkabilir mi?

03 Kasım 2022 | 10:59
VİDEO DEVAM EDİYOR

Tarih ve medeniyet arasındaki ilişki nedir? Müslümanların diğer medeniyetlere bakışı nasıl? Tarih anlayışı olmadan bir medeniyet ortaya çıkabilir mi? Dünya tarihi nasıl yazılmalı?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

03:00 Tarih ve medeniyet arasındaki ilişki

12:00 Müslümanların diğer medeniyetlere bakışı

17:00 Tarih anlayışı olmadan bir medeniyet ortaya çıkabilir mi?

25:00 İslam'da tarih anlayışı

33:00 Dünya tarihi nasıl yazılmalı?

01:12:00 İbn Haldun'un kaleminden veba salgını

01:17:00 İbn Haldun'un dünya tarihi kitabı: Kitabü'l - İber

01:22:00 Müslümanların diğer medeniyetlerle bakışı

01:28:00 Seyyah, tarih ve coğrafya alimi: Mes'udi

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