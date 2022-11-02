49. Bölüm "Tarih ve Medeniyet Arasındaki İlişki"

Tarih ve medeniyet arasındaki ilişki nedir? Müslümanların diğer medeniyetlere bakışı nasıl? Tarih anlayışı olmadan bir medeniyet ortaya çıkabilir mi? Dünya tarihi nasıl yazılmalı?
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…
Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.
00:00 Açık Medeniyet
03:00 Tarih ve medeniyet arasındaki ilişki
12:00 Müslümanların diğer medeniyetlere bakışı
17:00 Tarih anlayışı olmadan bir medeniyet ortaya çıkabilir mi?
25:00 İslam'da tarih anlayışı
33:00 Dünya tarihi nasıl yazılmalı?
01:12:00 İbn Haldun'un kaleminden veba salgını
01:17:00 İbn Haldun'un dünya tarihi kitabı: Kitabü'l - İber
01:22:00 Müslümanların diğer medeniyetlerle bakışı
01:28:00 Seyyah, tarih ve coğrafya alimi: Mes'udi