50. Bölüm I Dünya Tarihi Yeniden Yazılmalı mı?

Dünya tarihi yeniden yazılmalı mı? Modernizm 2. Dünya Savaşı'nın sonucu mudur? Tarih ve medeniyet arasındaki ilişki nedir? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık ve Medeniyet

08:45 Dünya tarihi yeniden yazılmalı mı?

21:00 Modernizm 2. Dünya Savaşı'nın sonucu mudur?

54:00 Dünya tarihi yeniden yazılmalı mı?

01:03:00 Tarih ve medeniyet ilişkisi

01:19:00 Dünya tarihi yeniden yazılmalı mı?