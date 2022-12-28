51. Bölüm I Gerileme Paradigmasını Kim Üretti?

İslam tarihini yeniden nasıl ele almalıyız?

29 Aralık 2022 | 06:40
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İslam tarihini yeniden nasıl ele almalıyız? Gerileme paradigmasını kim üretti? Gerileme paradigması ne zaman ortaya çıktı? Gerileme paradigması İslam ve Osmanlı tarihinde kullanıldı? Gerileme paradigmasının eleştirisi hangi düşünürler tarafından ortaya atıldı?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

Açık Medeniyet'e bu hafta Dr. M. Fatih Çalışır konuk oldu.

Bu bölümde neler konuşuluyor?

00:00 Açık Medeniyet
03:00 İslam tarihini yeniden nasıl ele almalıyız?
05:00 Gerileme paradigmasını kim üretti?
10:00 Gerileme paradigmasının felsefi temeli
24:00 Gerileme paradigması ne zaman ortaya çıktı?
43:00 Tarihin dönemlere ayrılma süreci
47:00 Gerileme paradigması İslam ve Osmanlı tarihinde nasıl kullanıldı?
58:00 Osmanlı'ya ithaf edilen "gerileme" düşüncesi doğru mu?
01:01:00 Gerileme paradigmasının eleştirisi hangi düşünürler tarafından ortaya atıldı?
01:06:30 Tarihin dönemlere ayrılması
01:20:00 Gerileme paradigması İslam ve Osmanlı tarihinde nasıl kullanıldı?

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