60. Bölüm I İlerlemecilerin Ütopyaları ve Tarihin Sonu Anlatısı

Modern filozofların ilerleme düşüncesine bakışı nasıl? İlerleme düşüncesinin öngörüleri bilimsel mi? Hegel'e göre ilerlemenin son aşaması nedir? Marx ve Hegel'in ilerlemeci düşünce anlayışına yaptığı katkılar nelerdir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

05:00 İlerlemecilerin ütopyaları ve tarihin sonu anlatısı

11:30 Modern filozofların ilerleme düşüncesine bakışı

15:30 İlerleme düşüncesinin öngörüleri bilimsel mi?

20:30 İlerlemecilerin ütopyaları ve tarihin sonu anlatısı

32:00 İlerleme düşüncesinin mükemmellik anlayışı

01:02:00 İlerlemeci düşünürlerin din anlayışı

01:08:00 İlerleme düşüncesinin tarihi gelişimi

01:15:00 Hegel'e göre ilerlemenin son aşaması nedir?

01:19:00 Marx ve Hegel'in İlerlemeci Düşünce Anlayışı

01:30:00 Fransız pozitivizminin temsilcisi: Ernest Renan

01:32:00 Ernest Renan'ın İlerlemeci Gelecek Anlayışı