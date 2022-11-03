61. Bölüm "Modernitenin Dini: İlerleme Düşüncesi

İlerleme düşüncesi hangi amaçlar için kullanılır?

03 Kasım 2022 | 11:07
VİDEO DEVAM EDİYOR

İlerleme düşüncesinin temelleri ne zaman atıldı? İslam dininin akla ve ilme verdiği önem nedir? "Bilime Dayalı Gelecek Tasavvuru" nasıl ortaya çıktı? İlerleme düşüncesi hangi amaçlar için kullanılır? Evrim teorisi nasıl ortaya çıktı?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

Açık Medeniyet 61. bölümüyle yayında...

00:00 Açık Medeniyet

05:00 İlerleme Düşüncesinin Temelleri

11:00 İslam dininin akla ve ilme verdiği önem

13:00 Çağdaş Batı düşüncesinin putu: Pozitivizm ve Bilimcilik

22:00 "Bilime Dayalı Gelecek Tasavvuru" nasıl ortaya çıktı?

42:00 İlerleme düşüncesi hangi amaçlar için kullanılır?

51:00 İlerlemeci düşünce ve evrim teorisi

58:00 Evrim teorisi nasıl ortaya çıktı?

01:12:00 Batı düşüncesinin siyasi ve toplumsal boyutları

01:21:00 Pozitivizmden beslenen bir kuram: Evrim

01:25:00 Modernitenin Dini: İlerleme Düşüncesi

01:36:00 İlerlemeci düşünce ve pratikteki tezahürleri

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