62. Bölüm | İlerlemeci Düşünürlerin Gelecek Tasavvurları

Liberal düşüncenin gelecek tasavvuru gerçekleşti mi? İlerlemenin fail öznesi kimdir? Bilimsel bir toplum nasıl inşa edilir? İlerlemeci düşüncenin gelecek ütopyaları nelerdir?
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...
Açık Medeniyet 62. bölümüyle yayında...
00:00 Açık Medeniyet
01:03 İlerlemeci düşünürlerin gelecek tasavvurları
08:00 İlerlemeci düşünürlerin özgürlük anlayışı
15:00 İlerlemeci düşünce ve evrim kuramı
19:30 İlerlemeci düşünce ve evrim kuramına yönelik eleştiriler
26:00 Liberal düşüncenin gelecek tasavvuru gerçekleşti mi?
36:00 İlerlemenin fail öznesi kimdir?
58:00 Bilimsel bir toplum nasıl inşa edilir?
01:04:00 İlerlemeci düşüncenin gelecek ütopyaları
01:21:00 İlerlemeci düşüncenin olumsuz sonuçları
01:26:00 Küreselcilerin gelecek tasavvuru
01:30:00 Küresel düşüncenin gelecek anlayışı