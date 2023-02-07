62. Bölüm | İlerlemeci Düşünürlerin Gelecek Tasavvurları

Liberal düşüncenin gelecek tasavvuru gerçekleşti mi? İlerlemenin fail öznesi kimdir? Bilimsel bir toplum nasıl inşa edilir? İlerlemeci düşüncenin gelecek ütopyaları nelerdir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

Açık Medeniyet 62. bölümüyle yayında...

00:00 Açık Medeniyet

01:03 İlerlemeci düşünürlerin gelecek tasavvurları

08:00 İlerlemeci düşünürlerin özgürlük anlayışı

15:00 İlerlemeci düşünce ve evrim kuramı

19:30 İlerlemeci düşünce ve evrim kuramına yönelik eleştiriler

26:00 Liberal düşüncenin gelecek tasavvuru gerçekleşti mi?

36:00 İlerlemenin fail öznesi kimdir?

58:00 Bilimsel bir toplum nasıl inşa edilir?

01:04:00 İlerlemeci düşüncenin gelecek ütopyaları

01:21:00 İlerlemeci düşüncenin olumsuz sonuçları

01:26:00 Küreselcilerin gelecek tasavvuru

01:30:00 Küresel düşüncenin gelecek anlayışı