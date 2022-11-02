63. Bölüm "Liberallerin Gelecek Vizyonu"

Liberalizmin siyasal ve felsefi boyutları nelerdir? Liberalizmin temel ilkeleri ve düşünürleri kimler?
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…
Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...
Açık Medeniyet 63. bölümüyle yayında...
00:00 Açık Medeniyet
04:00 Liberallerin gelecek vizyonu
12:00 Liberallere göre tarihin ve ilerlemenin sonu
18:00 Liberalizmin siyasal ve felsefi boyutları
30:00 Liberalizmin temel ilkeleri ve düşünürleri
39:00 Carl Schmitt'in liberalizm eleştirisi
54:00 Liberalizmin söylem ve eylem çelişkisi
01:30:00 Liberal felsefenin sosyal ve siyasal yönden eleştirisi