63. Bölüm "Liberallerin Gelecek Vizyonu"

Liberalizmin siyasal ve felsefi boyutları nelerdir? Liberalizmin temel ilkeleri ve düşünürleri kimler?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

Açık Medeniyet 63. bölümüyle yayında...

00:00 Açık Medeniyet

04:00 Liberallerin gelecek vizyonu

12:00 Liberallere göre tarihin ve ilerlemenin sonu

18:00 Liberalizmin siyasal ve felsefi boyutları

30:00 Liberalizmin temel ilkeleri ve düşünürleri

39:00 Carl Schmitt'in liberalizm eleştirisi

54:00 Liberalizmin söylem ve eylem çelişkisi

01:30:00 Liberal felsefenin sosyal ve siyasal yönden eleştirisi