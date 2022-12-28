64. Bölüm | Dünya Devleti Fikri

Liberalizmin gelecek tasavvuru nedir?

28 Aralık 2022 | 18:53
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Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle... Açık Medeniyet 64. bölümüyle yayında...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 İlerleme düşüncesinin tarihi

08:00 "Dünya Devleti" fikri nasıl ortaya çıkmıştır?

11:00 İlerlemeci Düşünce ve 'Dünya Devleti' Fikri

26:00 Russell'in 'Dünya Devleti' Fikri

42:00 Liberalizmin Gelecek Tasavvuru

01:10:00 Liberalizmin Gelecek Tasavvuru: Bilimsel Toplum

01:16:00 Russell'ın 'Bilimsel Toplum' Tasavvuru

01:20:00 Sorunları Görünmez Kılma İdeolojisi: Liberalizm

01:34:00 Liberalizm Göre Tarihin Sonu

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