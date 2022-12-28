64. Bölüm | Dünya Devleti Fikri

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…
Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle... Açık Medeniyet 64. bölümüyle yayında...
00:00 Açık Medeniyet
02:00 İlerleme düşüncesinin tarihi
08:00 "Dünya Devleti" fikri nasıl ortaya çıkmıştır?
11:00 İlerlemeci Düşünce ve 'Dünya Devleti' Fikri
26:00 Russell'in 'Dünya Devleti' Fikri
42:00 Liberalizmin Gelecek Tasavvuru
01:10:00 Liberalizmin Gelecek Tasavvuru: Bilimsel Toplum
01:16:00 Russell'ın 'Bilimsel Toplum' Tasavvuru
01:20:00 Sorunları Görünmez Kılma İdeolojisi: Liberalizm
01:34:00 Liberalizm Göre Tarihin Sonu