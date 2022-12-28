65. Bölüm | İlerleme ve Tarihin Sonu Düşüncesi

Hegel, tarih felsefesi ne anlatıyor?

28 Aralık 2022 | 18:52
VİDEO DEVAM EDİYOR

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

Açık Medeniyet 65. bölümüyle sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 İlerleme ve Tarihin Sonu Düşüncesi

11:30 Hegel'in Tarih Felsefesi

17:00 Batı Düşüncesinde Tarihin Sonu Düşüncesi

22:00 Liberalizmin İlerleme Tasavvuru

31:00 Liberalizmin Demokrasi İdeali

41:00 Liberalizm ve Tarihin Sonu Anlatısı

57:00 Kapitalizmin gelecek tasavvuru ve ilerlemecilik

01:05:00 Fukuyama ve Tarihin Sonu Düşüncesi

01:15:00 Modern düşüncede tanrı tasavvuru

01:31:00 Liberalizmin toplum ve tarih anlayışı

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

70. Bölüm I Siyasal Bir Aygıt Olarak İlerleme Düşüncesi ve Bilim
70. Bölüm I Siyasal Bir Aygıt Olarak İlerleme Düşüncesi ve Bilim 17 Ekim 2022 | 21:45
71. Bölüm I Bilim Tarihi Yazımı
71. Bölüm I Bilim Tarihi Yazımı 15 Ekim 2022 | 23:55
72. Bölüm | Bilimsel Bilginin Gelişimi
72. Bölüm | Bilimsel Bilginin Gelişimi 28 Aralık 2022 | 17:12
73. Bölüm I Medeniyet ve Bilim İlişkisi
73. Bölüm I Medeniyet ve Bilim İlişkisi 15 Ekim 2022 | 20:08
74. Bölüm I Batı Bilimi
74. Bölüm I Batı Bilimi 17 Ekim 2022 | 16:32
75. Bölüm I Batı Medeniyetinde Din ve Bilim İlişkisi
75. Bölüm I Batı Medeniyetinde Din ve Bilim İlişkisi 15 Ekim 2022 | 19:59
76. Bölüm I İslam Medeniyetinde Din ve Bilim
76. Bölüm I İslam Medeniyetinde Din ve Bilim 15 Ekim 2022 | 19:56
Çok katmanlı varlık ontolojisi
Çok katmanlı varlık ontolojisi 23 Aralık 2022 | 13:26