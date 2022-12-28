65. Bölüm | İlerleme ve Tarihin Sonu Düşüncesi

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

Açık Medeniyet 65. bölümüyle sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 İlerleme ve Tarihin Sonu Düşüncesi

11:30 Hegel'in Tarih Felsefesi

17:00 Batı Düşüncesinde Tarihin Sonu Düşüncesi

22:00 Liberalizmin İlerleme Tasavvuru

31:00 Liberalizmin Demokrasi İdeali

41:00 Liberalizm ve Tarihin Sonu Anlatısı

57:00 Kapitalizmin gelecek tasavvuru ve ilerlemecilik

01:05:00 Fukuyama ve Tarihin Sonu Düşüncesi

01:15:00 Modern düşüncede tanrı tasavvuru

01:31:00 Liberalizmin toplum ve tarih anlayışı