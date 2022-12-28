65. Bölüm | İlerleme ve Tarihin Sonu Düşüncesi

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...
Açık Medeniyet 65. bölümüyle sizlerle...
00:00 Açık Medeniyet
02:00 İlerleme ve Tarihin Sonu Düşüncesi
11:30 Hegel'in Tarih Felsefesi
17:00 Batı Düşüncesinde Tarihin Sonu Düşüncesi
22:00 Liberalizmin İlerleme Tasavvuru
31:00 Liberalizmin Demokrasi İdeali
41:00 Liberalizm ve Tarihin Sonu Anlatısı
57:00 Kapitalizmin gelecek tasavvuru ve ilerlemecilik
01:05:00 Fukuyama ve Tarihin Sonu Düşüncesi
01:15:00 Modern düşüncede tanrı tasavvuru
01:31:00 Liberalizmin toplum ve tarih anlayışı