67. Bölüm | İlerleme, Ahlak ve Din

İlerlemeci düşüncede dinin yeri nedir? Kant'a göre ilerleme ve din ilişkisi nasıl olmalı? Hegel'e göre ilerleme ve din ilişkisi nasıl olmalı? İlerlemeci düşünürler din ve ahlak tasavvurunu nasıl anlatıyor?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

Açık Medeniyet 67. bölümüyle yayında...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 İlerleme, ahlak ve din

08:00 Nietzsche'nin ahlak, din ve liberalizm eleştirisi

12:30 Nietzsche'nin ilerlemecilik ve liberalizm eleştirisi

14:50 İlerlemeci düşüncede dinin yeri nedir?

22:00 Kant'a göre ilerleme ve din ilişkisi

01:00:00 İlerlemeci düşünürlerin din ve ahlak tasavvuru

01:11:00 İlerlemeci düşüncede dinin yeri nedir?

01:15:00 Hegel'e göre ilerleme ve din ilişkisi

01:35:00 İlerlemeci düşünce ve pozitivizm