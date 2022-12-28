67. Bölüm | İlerleme, Ahlak ve Din

İlerlemeci düşüncede dinin yeri nedir? Kant'a göre ilerleme ve din ilişkisi nasıl olmalı? Hegel'e göre ilerleme ve din ilişkisi nasıl olmalı? İlerlemeci düşünürler din ve ahlak tasavvurunu nasıl anlatıyor?
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…
Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...
Açık Medeniyet 67. bölümüyle yayında...
00:00 Açık Medeniyet
02:00 İlerleme, ahlak ve din
08:00 Nietzsche'nin ahlak, din ve liberalizm eleştirisi
12:30 Nietzsche'nin ilerlemecilik ve liberalizm eleştirisi
14:50 İlerlemeci düşüncede dinin yeri nedir?
22:00 Kant'a göre ilerleme ve din ilişkisi
01:00:00 İlerlemeci düşünürlerin din ve ahlak tasavvuru
01:11:00 İlerlemeci düşüncede dinin yeri nedir?
01:15:00 Hegel'e göre ilerleme ve din ilişkisi
01:35:00 İlerlemeci düşünce ve pozitivizm