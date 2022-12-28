68. Bölüm | İlerlemecilik Düşüncesi

İlerleme dini yok edecek mi?

28 Aralık 2022 | 17:31
VİDEO DEVAM EDİYOR

İlerleme dini yok edecek mi? Hristiyanlığın ilerleme düşüncesindeki yeri nedir? Alman idealizminin din anlayışı nasıl?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

Açık Medeniyet 68. bölümüyle yayında...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 İlerleme dini yok edecek mi?

06:30 İlerleme düşüncesinin teolojik ufku

15:00 İlerlemeci düşüncenin din anlayışı

22:00 Alman idealizminin din anlayışı

31:00 Din bilimleri ve dini tecrübe kavramı

41:00 Tarihi geçmişiyle Avrupa'da din

51:00 Modernitenin Dini: İlerlemecilik Düşüncesi

01:10:00 Hristiyanlığın ilerleme düşüncesindeki yeri

01:15:00 İlerleme düşüncesinde din ve toplum kavramı

01:24:00 İlerleme düşüncesinin bilim ve din tasavvuru

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