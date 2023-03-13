68. Bölüm | Modernite ve İlerleme Düşüncesi

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet. Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Açık Medeniyet
02:00 Modernite ve ilerleme düşüncesi
04:00 İlerleme düşüncesinin din tasavvuru
12:00 Alman idealizminin din anlayışı
17:00 Yahudilik ve Hristiyanlıkta insan, toplum ve alem tasavvuru
35:00 İlerleme düşüncesinin özgürlük anlayışı
43:00 Modern sosyolojinin 'Gelecekteki Toplum ve Din' tasavvuru
49:00 Sosyal bilimcinin dine bakışı nasıl olmalıdır?
01:01:00 Tarihi geçmişiyle Avrupa'da din
01:12:00 Batı dünyasında dinin siyasallaşması
01:20:00 Sosyal evrim ve dinin geleceği