68. Bölüm | Modernite ve İlerleme Düşüncesi

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet. Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Modernite ve ilerleme düşüncesi

04:00 İlerleme düşüncesinin din tasavvuru

12:00 Alman idealizminin din anlayışı

17:00 Yahudilik ve Hristiyanlıkta insan, toplum ve alem tasavvuru

35:00 İlerleme düşüncesinin özgürlük anlayışı

43:00 Modern sosyolojinin 'Gelecekteki Toplum ve Din' tasavvuru

49:00 Sosyal bilimcinin dine bakışı nasıl olmalıdır?

01:01:00 Tarihi geçmişiyle Avrupa'da din

01:12:00 Batı dünyasında dinin siyasallaşması

01:20:00 Sosyal evrim ve dinin geleceği