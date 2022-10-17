70. Bölüm "Siyasal Bir Aygıt Olarak İlerleme Düşüncesi ve Bilim"

Bilimsel ilerleme fikri nasıl ortaya çıktı?

17 Ekim 2022 | 21:44
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Bilim nasıl çalışır? Bilimsel ilerleme fikri nasıl ortaya çıktı? Bilim bizi gerçeğe götürebilir mi? Bilimde ilerleme var mıdır?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

Açık Medeniyet 70. bölümüyle yayında...

00:00 Açık Medeniyet

03:00 Bilim tarihi ilerleme paradigmasını nasıl çürüttü?

15:00 Bilim nasıl çalışır?

18:00 Bilimsel ilerleme fikri nasıl ortaya çıktı?

23:30 Pozitivizmin temel ilkeleri nelerdir?

29:30 Bilim bizi gerçeğe götürebilir mi?

35:00 Siyasal bir aygıt olarak ilerleme düşüncesi ve bilim

40:00 Bilimde ilerleme var mıdır?

01:20:00 Bilimsel ilerleme modelleri

01:34:00 Pozitivizmin yükselişi ve çöküşü

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