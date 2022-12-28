72. Bölüm | Bilimsel Bilginin Gelişimi

Bilim tarihi yazımında ilerleme paradigması neden terkedildi? Bilim tarihi yazımında ilerleme paradigması neden terkedildi? Bilim bizi gerçekliğe ulaştırır mı? Pozitivist perspektiften tarih yazımında yapılan tahrifler nelerdir?
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...
Açık Medeniyet'e bu hafta Doç. Dr. Alparslan Açıkgenç konuk oldu. Açık Medeniyet 70. bölümüyle yayında...
00:00 Açık Medeniyet
08:00 Bilim tarihi yazımında ilerleme paradigması neden terkedildi?
18:00 Thomas Kuhn ve bilimsel bilginin gelişimi
22:00 Bilim tarihi yazımında ilerleme paradigması neden terkedildi?
27:00 Bilimsel bilginin gelişimi
32:00 Bilim bizi gerçekliğe ulaştırır mı?
43:00 Pozitivist perspektiften tarih yazımında yapılan tahrifler
58:00 Bilim tarihi ve ilerleme paradigması
01:07:00 Bilimsel problem ve çözüm yolları
01:12:00 Batı medeniyeti bağlamında Thomas Kuhn'un bilim tarihi anlayışı
01:26:00 Modern bilimin ortaya çıkış sürecinde Arapça'nın önemi