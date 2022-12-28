72. Bölüm | Bilimsel Bilginin Gelişimi

Bilim bizi gerçekliğe ulaştırır mı?

28 Aralık 2022 | 17:13
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Bilim tarihi yazımında ilerleme paradigması neden terkedildi? Bilim tarihi yazımında ilerleme paradigması neden terkedildi? Bilim bizi gerçekliğe ulaştırır mı? Pozitivist perspektiften tarih yazımında yapılan tahrifler nelerdir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

Açık Medeniyet'e bu hafta Doç. Dr. Alparslan Açıkgenç konuk oldu. Açık Medeniyet 70. bölümüyle yayında...

00:00 Açık Medeniyet

08:00 Bilim tarihi yazımında ilerleme paradigması neden terkedildi?

18:00 Thomas Kuhn ve bilimsel bilginin gelişimi

22:00 Bilim tarihi yazımında ilerleme paradigması neden terkedildi?

27:00 Bilimsel bilginin gelişimi

32:00 Bilim bizi gerçekliğe ulaştırır mı?

43:00 Pozitivist perspektiften tarih yazımında yapılan tahrifler

58:00 Bilim tarihi ve ilerleme paradigması

01:07:00 Bilimsel problem ve çözüm yolları

01:12:00 Batı medeniyeti bağlamında Thomas Kuhn'un bilim tarihi anlayışı

01:26:00 Modern bilimin ortaya çıkış sürecinde Arapça'nın önemi

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