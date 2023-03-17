74. Bölüm | Bilim Tarihi ve İlerleme Paradigmasının Eleştirisi

Heidegger varlık sorununu nasıl ele almış? "Terk edilmişlik" fikri batı düşüncesi nasıl belirlemiş? Heidegger Varlık nedir? Sorusunu niçin yanıtlayamadı? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu ,Prof. Dr. Tahsin Görgün ve Prof. Dr. Alpraslan Açıkgenç'in katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

01:15 Bilim tarihi ve ilerleme paradigmasının eleştirisi

12:00 Medeniyetlerin etkileşimi ve bilimsel gelişme

16:00 Bilimde ilerleme sorunu

32:00 Bilim bizi hakikate götürebilir mi?

38:00 Klasik düşünce geleneğimizde ilimler tasnifi

41:00 Bilimin yeniden tanımlanma süreci

54:00 İlerleme paradigması bilim tarihine uygulanabilir mi?

01:08:00 Medeniyetlerin etkileşimi ve bilimsel gelişme

01:23:00 Bilim tarihi ve ilerleme paradigmasının eleştirisi

01:27:00 Bütün bilimleri tek bir bilime indirgemek mümkün mü?