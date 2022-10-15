74. Bölüm "Bilimsel Düşünce ve Özellikleri"

Batı bilimi evrensel midir?

15 Ekim 2022 | 20:08
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Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

Açık Medeniyet'e bu hafta Doç. Dr. Alparslan Açıkgenç konuk oldu.

Bu bölümde neler konuşuluyor?

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Bilim Nedir?

17:00 Bilimsel Düşünce ve Özellikleri

25:00 İslam Düşünce Geleneğinde Bilim

29:00 İslam Düşünce Geleneğinde Bilimin Önemi

35:00 Bilimsel Düşüncenin Tarihsel Gelişimi

53:00 Sosyolojik Açıdan Bilimin Tanımı

55:00 Batı Bilimi Evrensel Midir?

01:01:00 Bilime Felsefi ve Sosyolojik Bakış Ne Anlam İfade Eder?

01:15:00 Kainatın Ortaya Çıkışı Bilimsel Sorun Mu, Felsefi Sorun Mu?

01:25:00 Doğa Bilimlerinde Araştırma Geleneği Olmadan Bilim Yapılabilir Mi?

01:30:00 İslam Medeniyetinde Bilim Geleneği

01:33:00 Araştırma Geleneği Açısından: Bilim

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