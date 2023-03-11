77. Bölüm | Varlık, Bilgi ve Medeniyet

Eski Yunan Felsefesinde farklı varlık anlayışları nelerdir?

11 Mart 2023 | 22:45
VİDEO DEVAM EDİYOR

Medeniyetlerin oluşmasında dinin rolü nedir? Platon'un varlık anlayışı nasıldı? Eski Yunan Felsefesinde farklı varlık anlayışları nasıl ortaya çıktı? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Varlık, bilgi ve medeniyet

10:30 Medeniyetlerin oluşmasında dinin rolü

16:30 Varlık anlayışı ve bilim ilişkisi

24:00 Küreselleşme ve Medeniyetler arası etkileşim

38:00 Platon'un varlık anlayışı

01:00:00 Varlık anlayışı ve Dünya görüşü

01:04:00 Eski Yunan Felsefesinde farklı varlık anlayışları

01:10:00 Farabi'nin varlık anlayışı

01:16:00 Modern Batı Felsefesinde Varlık Anlayışları

01:31:00 Varlık anlayışı ve bilim ilişkisi

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