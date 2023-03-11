77. Bölüm | Varlık, Bilgi ve Medeniyet

Medeniyetlerin oluşmasında dinin rolü nedir? Platon'un varlık anlayışı nasıldı? Eski Yunan Felsefesinde farklı varlık anlayışları nasıl ortaya çıktı? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Açık Medeniyet
02:00 Varlık, bilgi ve medeniyet
10:30 Medeniyetlerin oluşmasında dinin rolü
16:30 Varlık anlayışı ve bilim ilişkisi
24:00 Küreselleşme ve Medeniyetler arası etkileşim
38:00 Platon'un varlık anlayışı
01:00:00 Varlık anlayışı ve Dünya görüşü
01:04:00 Eski Yunan Felsefesinde farklı varlık anlayışları
01:10:00 Farabi'nin varlık anlayışı
01:16:00 Modern Batı Felsefesinde Varlık Anlayışları
01:31:00 Varlık anlayışı ve bilim ilişkisi