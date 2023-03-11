78. Bölüm | Sofizmin Dirilişi: Modern Varlık Anlayışı

Kant'la birlikte nasıl bir varlık anlayışı ortaya çıktı?

11 Mart 2023 | 20:44
VİDEO DEVAM EDİYOR

Materyalist varlık anlayışı nedir? Osmanlı nasıl bir varlık anlayışını esas almıştı? Kant'la birlikte nasıl bir varlık anlayışı ortaya çıktı? Kant'ın önerdiği ahlak neye dayanır?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle... Açık Medeniyet 78. bölümüyle sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Varlık ve Medeniyet

06:30 Materyalist varlık anlayışı nedir?

12:30 Sofizmin Dirilişi: Modern Varlık Anlayışı

17:30 Öznenin Varlığı Öncelemesi: Alman İdealizminin Varlık Tasavvuru

23:00 Osmanlı nasıl bir varlık anlayışını esas almıştı?

27:00 Modern varlık anlayışının temelleri

36:00 Kant'la birlikte nasıl bir varlık anlayışı ortaya çıktı?

44:00 Kant felsefesinde özne ve varlık ilişkisi

50:00 Varlık, bilgi ve medeniyet

57:00 Kant'ın ahlak anlayışı

01:05:00 Kant'ın önerdiği ahlak neye dayanır?

01:10:00 Kant sonrası varlık anlayışı ve Alman idealizmi

01:18:00 Öznenin varlığı öncelemesi: Alman idealizminin varlık tasavvuru

01:25:00 Hegel ve İdealist Varlık Anlayışı

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