79. Bölüm | Varlık ve Medeniyet

Hegel sonrası Batı'da varlık anlayışı nasıl dönüşümler yaşadı? Marx felsefesinde varlık nasıl konumlandırılır? Varlık anlayışının sosyolojik yansımaları nelerdir? Medeniyetin varlık anlayışı insanın dünyaya bakışını nasıl etkiler?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

05:00 Varlık ve medeniyet

13:00 Hegel sonrası Batı'da varlık anlayışı nasıl dönüşümler yaşadı?

27:00 Marx felsefesinde varlık nasıl konumlandırılır?

29:00 Varlık anlayışının sosyolojik yansımaları

35:00 Medeniyetin varlık anlayışı insanın dünyaya bakışını nasıl etkiler?

44:00 Batı medeniyetinde indirgemecilik

48:00 Mülkiyet anlayışı açısından Marksizm

57:00 Batı medeniyetinde diyalektik ve pozitivist materyalizm