80. Bölüm | İslam Varlık Anlayışının İnsan Tanımı

İslam medeniyetlerinde varlık anlayışı nedir? Medeniyetimizin "İnsan nedir?" sorusuna cevabı nedir? İslam varlık anlayışının insan tanımı nedir? Yunus Emre'nin insan ve varlık anlayışı nasıldı?
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…
Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Açık Medeniyet
02:00 İslam medeniyetlerinde varlık anlayışı
04:00 Medeniyetimizin "İnsan nedir?" sorusuna cevabı nedir?
10:00 İslam düşünce geleneğinde varlık ve insan ilişkisi
15:00 İslam medeniyeti insanı nasıl tanımış?
23:00 İslam varlık anlayışının insan tanımı
29:00 Çağdaş Batı fikriyatının varlık ve insan anlayışı
33:00 Çok katmanlı varlık anlayışı
36:00 İnsanın halifeliği meselesi
45:00 Sosyal ontoloji ve insan tasavvurları
53:00 Yunus Emre'nin insan ve varlık anlayışı
59:00 Batı fikriyatının varlık tasavvuru
01:10:00 İslam düşüncesinde insan tasavvurları
01:23:00 Çağdaş Batı fikriyatının insan tasavvuru