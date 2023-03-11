80. Bölüm | İslam Varlık Anlayışının İnsan Tanımı

İslam medeniyetlerinde varlık anlayışı nedir? Medeniyetimizin "İnsan nedir?" sorusuna cevabı nedir? İslam varlık anlayışının insan tanımı nedir? Yunus Emre'nin insan ve varlık anlayışı nasıldı?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 İslam medeniyetlerinde varlık anlayışı

04:00 Medeniyetimizin "İnsan nedir?" sorusuna cevabı nedir?

10:00 İslam düşünce geleneğinde varlık ve insan ilişkisi

15:00 İslam medeniyeti insanı nasıl tanımış?

23:00 İslam varlık anlayışının insan tanımı

29:00 Çağdaş Batı fikriyatının varlık ve insan anlayışı

33:00 Çok katmanlı varlık anlayışı

36:00 İnsanın halifeliği meselesi

45:00 Sosyal ontoloji ve insan tasavvurları

53:00 Yunus Emre'nin insan ve varlık anlayışı

59:00 Batı fikriyatının varlık tasavvuru

01:10:00 İslam düşüncesinde insan tasavvurları

01:23:00 Çağdaş Batı fikriyatının insan tasavvuru