82. Bölüm | İnsanda Varlığı, Varlıkta İnsanı Görmek

Varlık düzeni içinde şehrin yeri ve manası nedir?

11 Mart 2023 | 18:01
VİDEO DEVAM EDİYOR

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 İslam medeniyetinde varlık anlayışı

10:00 İnsanın eşref-i mahlukat olmasının manası nedir?

22:00 İnsanda varlığı, varlıkta insanı görmek

33:00 Varlığın manasının insanda olması ne demektir?

36:00 Varlık düzeni içinde şehrin yeri ve manası nedir?

52:00 İnsanın gaflet hali neyi ifade eder?

01:01:00 İnsanın varlık alemindeki yeri nedir?

01:11:00 Varlığın anlamını bilmek

01:18:00 İnsan hakikat ilişkisi

01:30:00 İnsan ve varlığın hakikati

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