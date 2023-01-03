83. Bölüm | İnsanın Varoluşunun Anlamı

İnsan eylem ve düşüncelerinde ne kadar özgürdür?

03 Ocak 2023 | 19:17
VİDEO DEVAM EDİYOR

İslam düşünce geleneklerine göre insan nedir? İnsan eylem ve düşüncelerinde ne kadar özgürdür? İnsanın varlık alemindeki yeri nedir? Varlığın manasının insanda olması ne demektir? İnsanın eşref-i mahlukat olmasının manası nedir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

03:00 İslam Medeniyetinde Varlık Anlayışı

07:00 Beşer nasıl insan olur?

14:00 İslam düşünce geleneklerine göre insan nedir?

24:00 İnsan eylem ve düşüncelerinde ne kadar özgürdür?

29:00 İnsanın ölümsüzlük arayışı: Transhümanizm

33:00 İnsanın varoluşunun anlamı: Varlığın anlamını bilmek

43:00 İnsanda varlığı, varlıkta insanı görmek

50:00 İnsanın varlık alemindeki yeri nedir?

59:00 Çağdaş batı düşüncesinde insan tasavvuru

01:05:00 Varlığın manasının insanda olması ne demektir?

01:14:00 İnsanın eşref-i mahlukat olmasının manası nedir?

01:22:00 İnsan hakikat ilişkisi ve varlığın anlamı

01:34:00 İsmail Bursevi'nin düşüncesinde insan ve varlık ilişkisi

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