84. Bölüm | Çok Katmanlı İnsan Ontolojisi

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

01:30 Çok katmanlı insan ontolojisi

09:30 Çok katmanlı varlık anlayışı ve insanın kendisini gerçekleştirmesi

14:00 Çok katmanlı varlık anlayışının diğer ontolojilerden farkı ne?

20:00 İnsanın kendisini gerçekleştirmesi için dayanağı ne olmalı?

28:00 İnsan Allah'ı (c.c) tanımadan kendini tanır mı?

31:30 İnsanın varlık alemindeki yeri nedir?

40:00 İnsanın varoluşunun anlamı: Varlığın Anlamını Bilmek

52:00 Hacı Bayram Veli'nin "Çalabım Bir Şâr Yaratmış" şiiri

56:00 İnsanın iç dünyasının imar edilmesinin yöntemi nedir?

01:08:00 Davranışçılık kuramının insan tasavvuru

01:14:00 Davranışçı eğitim kuramının temel bileşenleri

01:22:00 Çok katmanlı varlık anlayışına göre eğitimin düzenlenişi

01:27:00 Var olanların tasnifi ve nebevi hikmet

01:32:00 İsmail Bursevi'nin varlık anlayışı