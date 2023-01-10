84. Bölüm | Çok Katmanlı İnsan Ontolojisi

İnsanın kendisini gerçekleştirmesi için dayanağı ne olmalı?

11 Ocak 2023 | 12:23
VİDEO DEVAM EDİYOR

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

01:30 Çok katmanlı insan ontolojisi

09:30 Çok katmanlı varlık anlayışı ve insanın kendisini gerçekleştirmesi

14:00 Çok katmanlı varlık anlayışının diğer ontolojilerden farkı ne?

20:00 İnsanın kendisini gerçekleştirmesi için dayanağı ne olmalı?

28:00 İnsan Allah'ı (c.c) tanımadan kendini tanır mı?

31:30 İnsanın varlık alemindeki yeri nedir?

40:00 İnsanın varoluşunun anlamı: Varlığın Anlamını Bilmek

52:00 Hacı Bayram Veli'nin "Çalabım Bir Şâr Yaratmış" şiiri

56:00 İnsanın iç dünyasının imar edilmesinin yöntemi nedir?

01:08:00 Davranışçılık kuramının insan tasavvuru

01:14:00 Davranışçı eğitim kuramının temel bileşenleri

01:22:00 Çok katmanlı varlık anlayışına göre eğitimin düzenlenişi

01:27:00 Var olanların tasnifi ve nebevi hikmet

01:32:00 İsmail Bursevi'nin varlık anlayışı

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

72. Bölüm | Bilimsel Bilginin Gelişimi
72. Bölüm | Bilimsel Bilginin Gelişimi 28 Aralık 2022 | 17:12
73. Bölüm I Medeniyet ve Bilim İlişkisi
73. Bölüm I Medeniyet ve Bilim İlişkisi 15 Ekim 2022 | 20:08
74. Bölüm I Batı Bilimi
74. Bölüm I Batı Bilimi 17 Ekim 2022 | 16:32
75. Bölüm I Batı Medeniyetinde Din ve Bilim İlişkisi
75. Bölüm I Batı Medeniyetinde Din ve Bilim İlişkisi 15 Ekim 2022 | 19:59
76. Bölüm I İslam Medeniyetinde Din ve Bilim
76. Bölüm I İslam Medeniyetinde Din ve Bilim 15 Ekim 2022 | 19:56
Çok katmanlı varlık ontolojisi
Çok katmanlı varlık ontolojisi 23 Aralık 2022 | 13:26
83. Bölüm | İnsanın Varoluşunun Anlamı
83. Bölüm | İnsanın Varoluşunun Anlamı 03 Ocak 2023 | 19:17
84. Bölüm | Çok Katmanlı İnsan Ontolojisi
84. Bölüm | Çok Katmanlı İnsan Ontolojisi 11 Ocak 2023 | 12:23