85. Bölüm | İnsan ve Hakikat İlişkisi

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

02:00 İnsan kendini nasıl inşa eder?

09:00 İnsan hakikat ilişkisi ve varlığın anlamı

18:00 İsmail Bursevi'nin varlık anlayışı ve insan tasavvuru

25:00 Çok katmanlı varlık kuramının bileşenleri

32:00 İslam medeniyetinde varlık anlayışı

47:00 İnsanda varlığı, varlıkta insanı görmek

01:05:00 Allah'ı (C.C) bilmek ve kalbin kemali

01:13:00 Çağdaş düşüncede insan tasavvuru

01:19:00 İsmail Bursevi'ye göre insan ve varlık ilişkisi

01:29:00 Şehir neden varlıkta kemali ifade eder?

01:31:00 Şehrin varlıkta kemali ifade etmesi

01:40:00 İnsanın varlık alemindeki yeri nedir?