85. Bölüm | İnsan ve Hakikat İlişkisi

İnsanın varlık alemindeki yeri nedir?

18 Ocak 2023 | 15:33
VİDEO DEVAM EDİYOR

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

02:00 İnsan kendini nasıl inşa eder?

09:00 İnsan hakikat ilişkisi ve varlığın anlamı

18:00 İsmail Bursevi'nin varlık anlayışı ve insan tasavvuru

25:00 Çok katmanlı varlık kuramının bileşenleri

32:00 İslam medeniyetinde varlık anlayışı

47:00 İnsanda varlığı, varlıkta insanı görmek

01:05:00 Allah'ı (C.C) bilmek ve kalbin kemali

01:13:00 Çağdaş düşüncede insan tasavvuru

01:19:00 İsmail Bursevi'ye göre insan ve varlık ilişkisi

01:29:00 Şehir neden varlıkta kemali ifade eder?

01:31:00 Şehrin varlıkta kemali ifade etmesi

01:40:00 İnsanın varlık alemindeki yeri nedir?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

73. Bölüm I Medeniyet ve Bilim İlişkisi
73. Bölüm I Medeniyet ve Bilim İlişkisi 15 Ekim 2022 | 20:08
74. Bölüm I Batı Bilimi
74. Bölüm I Batı Bilimi 17 Ekim 2022 | 16:32
75. Bölüm I Batı Medeniyetinde Din ve Bilim İlişkisi
75. Bölüm I Batı Medeniyetinde Din ve Bilim İlişkisi 15 Ekim 2022 | 19:59
76. Bölüm I İslam Medeniyetinde Din ve Bilim
76. Bölüm I İslam Medeniyetinde Din ve Bilim 15 Ekim 2022 | 19:56
Çok katmanlı varlık ontolojisi
Çok katmanlı varlık ontolojisi 23 Aralık 2022 | 13:26
83. Bölüm | İnsanın Varoluşunun Anlamı
83. Bölüm | İnsanın Varoluşunun Anlamı 03 Ocak 2023 | 19:17
84. Bölüm | Çok Katmanlı İnsan Ontolojisi
84. Bölüm | Çok Katmanlı İnsan Ontolojisi 11 Ocak 2023 | 12:23
85. Bölüm | İnsan ve Hakikat İlişkisi
85. Bölüm | İnsan ve Hakikat İlişkisi 18 Ocak 2023 | 15:33