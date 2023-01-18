85. Bölüm | İnsan ve Hakikat İlişkisi

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.
00:00 Açık Medeniyet
02:00 İnsan kendini nasıl inşa eder?
09:00 İnsan hakikat ilişkisi ve varlığın anlamı
18:00 İsmail Bursevi'nin varlık anlayışı ve insan tasavvuru
25:00 Çok katmanlı varlık kuramının bileşenleri
32:00 İslam medeniyetinde varlık anlayışı
47:00 İnsanda varlığı, varlıkta insanı görmek
01:05:00 Allah'ı (C.C) bilmek ve kalbin kemali
01:13:00 Çağdaş düşüncede insan tasavvuru
01:19:00 İsmail Bursevi'ye göre insan ve varlık ilişkisi
01:29:00 Şehir neden varlıkta kemali ifade eder?
01:31:00 Şehrin varlıkta kemali ifade etmesi
01:40:00 İnsanın varlık alemindeki yeri nedir?