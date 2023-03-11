88. Bölüm | Erdemli Şehir ve Erdemli Toplum

Benden Bize Nasıl Geçilir? Toplumlaşma sürecinde benliğin içerilerek aşılması Erdemli Şehir ve Erdemli Toplum Nasıl Oluşur? Toplum nasıl oluşur, mevcudiyetini nasıl sürdürür? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 İslam Medeniyetinde Varlık Anlayışı

04:00 Benden Bize Nasıl Geçilir?

14:00 Toplumlaşma sürecinde benliğin içerilerek aşılması

21:00 Erdemli Şehir ve Erdemli Toplum Nasıl Oluşur?

30:00 Toplum nasıl oluşur, mevcudiyetini nasıl sürdürür?

41:00 Toplumsal varlığın mahiyeti ve hakikati

47:00 Modern Sosyal Bilimlerin Doğası

52:00 İnsan Tabiatına Nasıl Vakıf Olabiliriz?

58:00 Varlık ve Benlik arasında nasıl bir ilişki var?

01:06:00 İnsanı Toplumsallığa Yönlendiren Etkenler Nelerdir?

01:18:00 Klasik ve Modern İnsan Tabiat Anlayışı

01:24:00 Ben ve Biz İlişkisi Nasıl Olmalı?