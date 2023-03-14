90. Bölüm | Varlık ve Bilginin Mertebeleri

Batılılar dili ne zaman ve nasıl düşüncelerine mesele ettiler?

14 Mart 2023 | 13:29
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Heidegger varlık sorununu nasıl ele almış? "Terk edilmişlik" fikri batı düşüncesi nasıl belirlemiş? Heidegger Varlık nedir? Sorusunu niçin yanıtlayamadı? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu ,Prof. Dr. Tahsin Görgün ve Prof. Dr. Alpraslan Açıkgenç'in katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Varlık ve Bilginin Mertebeleri

07:00 Heidegger varlık sorununu nasıl ele almış?

14:00 "Terk edilmişlik" fikri batı düşüncesi nasıl belirlemiş?

28:00 Heidegger Varlık nedir? Sorusunu niçin yanıtlayamadı?

33:00 Molla Sadra ve Heidegger'in varlık anlayışının farkı nedir?

41:00 Molla Sadra'nın varlık anlayışı

45:00 Heidegger'in varlık anlayışı

56:00 Heidegger'de Varlık-Dil ilişkisi ve "Dile dönüş teşebbüsü"

01:05:00 Batılılar dili ne zaman ve nasıl düşüncelerine mesele ettiler?

01:11:00 Mantıkçı pozitivizm nasıl ortaya çıktı?

01:15:00 Heidegger dil ve varlık ilişkisini nasıl ele alıyor?

01:23:00 Varlık sadece söylemden mi ibarettir?

01:26:00 Varlığın dile indirgenmesindeki sorun nedir?

01:29:00 Dil bir kurgu mu yoksa iletişim aracı mı?

01:33:00 Dilde "İnşa ve Haber" ayrımı

01:40:00 Saussure'ün dil üzerine düşünceleri

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