92. Bölüm | Metafizik, Etik ve Estetik

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

05:00 Metafizik, etik ve estetik neden önemlidir?

09:00 Pozitivistler neden metafizik karşıtlığı yapıyorlar?

11:00 Hristiyanlığın temel esasları bir medeniyet fikrine yol açıyor mu?

14:30 Hıristiyanlık neden Aristoteles metafiziğine karşı çıkıyor?

24:00 Müslüman filozoflar batılı düşünürleri nasıl etkilediler?

27:30 Batı düşüncesinin kırılma noktaları

30:00 Akıl, varlığı ihata edebilir mi?

33:00 Batı düşüncesi niçin metafizikten koptu?

38:00 Batı düşüncesi aşkın metafizik yaklaşımı nasıl terketti?

45:00 19. yüzyıl Alman idealizmi ve içkin metafizik

52:00 Varlık meselesi neden önemli?

55:30 Hegel'in içkin metafiziği ve aşkınsal ilkelerin terki

01:00:00 Aşkınsal ilkelerin terk edilmesi fikriyatta hangi sonuçlara yol açtı?

01:07:00 Aşkın varlıkla akıl üzerinden irtibat kurulabilir mi?

01:17:00 "Varlık nedir?" sorusuna verilen cevaplar ve inşa ettiği zihniyet

01:22:00 Kant'ın ahlak anlayışının dayandığı varlık tasavvuru

01:26:00 Alman idealizminin varlık tasavvuru

01:33:00 Metafizik terk edilerek ahlak oluşturulabilir mi?