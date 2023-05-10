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93. Bölüm | Varlık ve Toplum Anlayışı
Varlık ve toplum anlayışı hayatı nasıl şekillendirir?
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Açık Medeniyet
01:00 Varlık Karşısındaki Tutum Toplumu Nasıl Oluşturur?
06:00 Varlık Anlayışındaki Değişim Sosyal Düzeni Nasıl Etkiler?
12:00 Modern Batı'nın Geçmişi ve Gelecek Modeli Olarak Antik Yunan Nasıl Kurgulandı?
20:00 Batılı Düşünürler Dünya Tarihini Nasıl Kurguladılar?
27:00 Nebevi Hikmet ve Kadim Dünyanın Bilgeleri
31:00 Çok Katmanlı Varlık Anlayışının Terk Edilmesinin Sonuçları
37:00 Varlık Anlayışının Şehir Planlamasına Etkisi
44:00 Varlık Anlayışının Değişmesi ve Modern Şehir
52:00 Varlık ve Toplum Anlayışı Hayatı Nasıl Şekillendirir?
57:00 Varlık Anlayışının Terk Edilmesi ve Modern Şehirleşme
01:10:00 Modern Zamanlarda Şehir Tasavvuru ve Şehirleşme
01:19:00 Modern Toplumda Aile Yapısı ve Eğitim
01:24:00 Varlık Anlayışını Esas Alan Şehir Nasıl Olur?