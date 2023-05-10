93. Bölüm | Varlık ve Toplum Anlayışı

Varlık ve toplum anlayışı hayatı nasıl şekillendirir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

01:00 Varlık Karşısındaki Tutum Toplumu Nasıl Oluşturur?

06:00 Varlık Anlayışındaki Değişim Sosyal Düzeni Nasıl Etkiler?

12:00 Modern Batı'nın Geçmişi ve Gelecek Modeli Olarak Antik Yunan Nasıl Kurgulandı?

20:00 Batılı Düşünürler Dünya Tarihini Nasıl Kurguladılar?

27:00 Nebevi Hikmet ve Kadim Dünyanın Bilgeleri

31:00 Çok Katmanlı Varlık Anlayışının Terk Edilmesinin Sonuçları

37:00 Varlık Anlayışının Şehir Planlamasına Etkisi

44:00 Varlık Anlayışının Değişmesi ve Modern Şehir

52:00 Varlık ve Toplum Anlayışı Hayatı Nasıl Şekillendirir?

57:00 Varlık Anlayışının Terk Edilmesi ve Modern Şehirleşme

01:10:00 Modern Zamanlarda Şehir Tasavvuru ve Şehirleşme

01:19:00 Modern Toplumda Aile Yapısı ve Eğitim

01:24:00 Varlık Anlayışını Esas Alan Şehir Nasıl Olur?