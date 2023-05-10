VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN

Otomatik Oynat

93. Bölüm | Varlık ve Toplum Anlayışı 10 Mayıs 2023 07:05
92. Bölüm | Metafizik, Etik ve Estetik 03 Mayıs 2023 05:05
90. Bölüm | Varlık ve Bilginin Mertebeleri 17 Mart 2023 02:03
89. Bölüm I Taşköprülüzade'de Bilgi, Bilim ve Varlık 11 Mart 2023 01:03
88. Bölüm | Erdemli Şehir ve Erdemli Toplum 17 Mart 2023 02:03
87. Bölüm | Çok Katmanlı Varlık Anlayışı 10 Mart 2023 11:03
86. Bölüm | Varlık Mertebeleri Arasında İnsan 10 Mart 2023 11:03
85. Bölüm | İnsan ve Hakikat İlişkisi 10 Mart 2023 11:03
84. Bölüm | Çok Katmanlı İnsan Ontolojisi 10 Mart 2023 11:03
83. Bölüm | İnsanın Varoluşunun Anlamı 10 Mart 2023 11:03
82. Bölüm | İnsanda Varlığı, Varlıkta İnsanı Görmek 17 Mart 2023 02:03
81. Bölüm I Çok Katmanlı Varlık Ontolojisi 17 Mart 2023 02:03
80. Bölüm | İslam Varlık Anlayışının İnsan Tanımı 17 Mart 2023 02:03
79. Bölüm | Varlık ve Medeniyet 17 Mart 2023 02:03
78. Bölüm | Sofizmin Dirilişi: Modern Varlık Anlayışı 17 Mart 2023 02:03
77. Bölüm | Varlık, Bilgi ve Medeniyet 17 Mart 2023 02:03
76. Bölüm I İslam Medeniyetinde Din ve Bilim 26 Ocak 2023 05:01
75. Bölüm I Batı Medeniyetinde Din ve Bilim İlişkisi 26 Ocak 2023 05:01
74. Bölüm | Bilim Tarihi ve İlerleme Paradigmasının Eleştirisi 17 Mart 2023 03:03
73. Bölüm I Medeniyet ve Bilim İlişkisi 15 Mart 2023 03:03
72. Bölüm I Batı Bilimi 17 Mart 2023 02:03
71. Bölüm I Bilim Tarihi Yazımı 15 Mart 2023 03:03
70. Bölüm I Siyasal Bir Aygıt Olarak İlerleme Düşüncesi ve Bilim 26 Ocak 2023 05:01
69. Bölüm I İlerlemeci Düşünceye Yönelik Eleştiriler 07 Şubat 2023 03:02
68. Bölüm | Modernite ve İlerleme Düşüncesi 17 Mart 2023 02:03
67. Bölüm | İlerleme, Ahlak ve Din 26 Ocak 2023 05:01
66. Bölüm | Modernitenin Dini: İlerlemecilik Düşüncesi 26 Ocak 2023 05:01
65. Bölüm | İlerleme ve Tarihin Sonu Düşüncesi" 26 Ocak 2023 05:01
64. Bölüm | Dünya Devleti Fikri 26 Ocak 2023 05:01
63. Bölüm I Liberallerin Gelecek Vizyonu 26 Ocak 2023 05:01
62. Bölüm | İlerlemeci Düşünürlerin Gelecek Tasavvurları 01 Mart 2023 01:03
61. Bölüm I Modernitenin Dini: İlerleme Düşüncesi 26 Ocak 2023 05:01
60. Bölüm I İlerlemecilerin Ütopyaları ve Tarihin Sonu Anlatısı 10 Mart 2023 10:03
59. Bölüm | Bir Meşruiyet Aracı Olarak İlerleme Düşüncesi 10 Mart 2023 10:03
58. Bölüm | İslam Medeniyetinde Önemli Kırılma Noktaları 10 Mart 2023 10:03
57. Bölüm | Geri Kalmışlık Paradigması 10 Mart 2023 10:03
56. Bölüm | İslam Düşünce Tarihinin Dönemlendirilmesi 10 Mart 2023 10:03
55. Bölüm | İslam Düşünce Tarihi 10 Mart 2023 10:03
54. Bölüm | Bilim Tarihi Yazarlığının İlkeleri 10 Mart 2023 10:03
53. Bölüm | Gerileme Paradigmasına Yönelik Eleştiriler 10 Mart 2023 10:03
52. Bölüm | Geri Kalma Paradigmasına Dair Yaklaşımlar 26 Ocak 2023 05:01
51. Bölüm I Gerileme Paradigmasını Kim Üretti? 26 Ocak 2023 05:01
50. Bölüm I Dünya Tarihi Yeniden Yazılmalı mı? 26 Ocak 2023 05:01
49. Bölüm | Tarih ve Medeniyet Arasındaki İlişki 26 Ocak 2023 05:01
48. Bölüm "Dünya Tarihine Dair" 26 Ocak 2023 05:01
47. Bölüm | Batı Tarih Yazımının Bileşenleri 26 Ocak 2023 05:01
46. Bölüm | Felsefe ve Tarih 26 Ocak 2023 05:01
45. Bölüm | Avrupa Merkezli Tarih Anlayışı 26 Ocak 2023 04:01
44. Bölüm | Dünya Tarih Yazıcılığı 26 Ocak 2023 04:01
43. Bölüm | Tarih ve Medeniyet İlişkisi 10 Mart 2023 10:03
42. Bölüm | Medeniyetler, Tarihler ve Zamanlar 10 Mart 2023 10:03
41. Bölüm I Modern Aklın Eleştirisi ve Geleneksel Düşünce 26 Ocak 2023 04:01
40. Bölüm I Sezai Karakoç'un Diriliş Fikri ve Medeniyet Anlayışı 26 Ocak 2023 04:01
39. Bölüm I Sezai Karakoç ve Diriliş Muştusu" 26 Ocak 2023 04:01
38. Bölüm I Sezai Karakoç'un Medeniyet Düşüncesi 26 Ocak 2023 04:01
37. Bölüm I Vahyin Medeniyet İnşasındaki Rolü 26 Ocak 2023 04:01
36. Bölüm I Teoman Duralı ve Medeniyet Düşüncesi 26 Ocak 2023 04:01
35. Bölüm I Bir İlim Medeniyeti Olarak İslam 26 Ocak 2023 04:01
34. Bölüm I Nefsin ve Ahlakın Mertebeleri 26 Ocak 2023 04:01
33. Bölüm I Çok Katmanlı Ahlak Anlayışı 26 Ocak 2023 04:01
32. Bölüm I İslam Medeniyetinde Araştırma Adabı 26 Ocak 2023 04:01
31. Bölüm I Kalp ve Akıl Arasındaki Çatışma 26 Ocak 2023 04:01
30. Bölüm I Anadolu'da Fütüvvet ve Medeniyet 26 Ocak 2023 04:01
29. Bölüm I Anadolu İrfanı ve Fütüvvet 26 Ocak 2023 04:01
28. Bölüm I Teori ve Pratik Arasında Fütüvvet 26 Ocak 2023 04:01
27. Bölüm I Fütüvvet Kültüründe Ahlakın Önemi 28 Ocak 2023 09:01
26. Bölüm I Fütüvvet Ahlakının Anlaşılması 28 Ocak 2023 09:01
25. Bölüm I Fütüvvet ve Medeniyet 26 Ocak 2023 04:01
24. Bölüm I İslam Medeniyetinde Ahlak Anlayışı 26 Ocak 2023 04:01
23. Bölüm I Ahlak ve Özgürlük 26 Ocak 2023 04:01
22. Bölüm I Medeniyet ve Ahlak İlişkisi 30 Mart 2023 10:03
21. Bölüm I Medeniyeti Medeniyet Yapan Değerler 26 Ocak 2023 04:01
20. Bölüm I Medine Sözleşmesi ve Medeniyet Kavramı 26 Ocak 2023 04:01
19. Bölüm I İslam Medeniyetinde Varlık Düzeni 26 Ocak 2023 04:01
18. Bölüm I İslam'da Bilgi Anlayışı ve Mertebeleri 26 Ocak 2023 04:01
17. Bölüm I Ashabın İlim Anlayışı ve Medeniyet 26 Ocak 2023 04:01
16. Bölüm I İslam Medeniyetinin Emanet Anlayışı 26 Ocak 2023 04:01
15. Bölüm I Ashab ve Medeniyetimizin İnşası 26 Ocak 2023 04:01
14. Bölüm I Medeniyetimizin Öncü Nesli: Sahabe 26 Ocak 2023 04:01
13. Bölüm I Ahiret İnancı ve Medeniyet 26 Ocak 2023 04:01
12. Bölüm I Vahiy ve Medeniyetler 10 Mart 2023 10:03
11. Bölüm I Namazın Önemi 26 Ocak 2023 04:01
10. Bölüm I Namaz ve Medeniyet 26 Ocak 2023 04:01
9. Bölüm I Vahyin Medeniyetin İnşasındaki Rolü 26 Ocak 2023 04:01
8. Bölüm I Asr-ı Saadet ve Medeniyet İltifatı 26 Ocak 2023 04:01
7. Bölüm I Geçmiş Medeniyetler 26 Ocak 2023 04:01
6. Bölüm I Dil ve Medeniyet İlişkisi 26 Ocak 2023 04:01
5. Bölüm I Asr-ı Saadet ve Medeniyet İrtibatı 26 Ocak 2023 04:01
4. Bölüm I Postmodernizm ve Medeniyet 26 Ocak 2023 04:01
3. Bölüm I Kültür ve Medeniyet 26 Ocak 2023 04:01
2. Bölüm I Medeniyete Dair 26 Ocak 2023 04:01
1. Bölüm I Medeniyet Kavramı 26 Ocak 2023 04:01

93. Bölüm | Varlık ve Toplum Anlayışı

Varlık ve toplum anlayışı hayatı nasıl şekillendirir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

01:00 Varlık Karşısındaki Tutum Toplumu Nasıl Oluşturur?

06:00 Varlık Anlayışındaki Değişim Sosyal Düzeni Nasıl Etkiler?

12:00 Modern Batı'nın Geçmişi ve Gelecek Modeli Olarak Antik Yunan Nasıl Kurgulandı?

20:00 Batılı Düşünürler Dünya Tarihini Nasıl Kurguladılar?

27:00 Nebevi Hikmet ve Kadim Dünyanın Bilgeleri

31:00 Çok Katmanlı Varlık Anlayışının Terk Edilmesinin Sonuçları

37:00 Varlık Anlayışının Şehir Planlamasına Etkisi

44:00 Varlık Anlayışının Değişmesi ve Modern Şehir

52:00 Varlık ve Toplum Anlayışı Hayatı Nasıl Şekillendirir?

57:00 Varlık Anlayışının Terk Edilmesi ve Modern Şehirleşme

01:10:00 Modern Zamanlarda Şehir Tasavvuru ve Şehirleşme

01:19:00 Modern Toplumda Aile Yapısı ve Eğitim

01:24:00 Varlık Anlayışını Esas Alan Şehir Nasıl Olur?

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
İftar Vakti
-->
Hayata Dokunmak
-->
Yirmibeş
-->
Cümle Kapısı
-->
Kitabiyat
-->
Kendini Bilmek
-->
İki Mısra Arası
-->
Divan
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı