Kur'an Kıssalarının Çok Katmanlı Anlamı | Açık Medeniyet
Bu bölümde Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla Kur'an'da kıssaların temel anlamları konuşuldu.
Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle..
00:00 Açık Medeniyet
03:00 Kur'an Kıssalarının Çok Katmanlı Anlamı
08:00 Kur'an kıssalarında konu, kapsam ve anlatım dili
10:30 Kıssalar karmaşık hadiseleri nasıl anlaşılır kılar?
17:30 Kur'an'daki temsil ve kıssaları nasıl anlamalıyız?
20:00 Beşer ve insan arasındaki fark nedir?
23:30 Kur'an'daki temsil ve kıssaları nasıl anlamalıyız?
28:15 Modern insana kimler örnektir?
37:00 Kur'an'da kıssaların temel anlamları
40:00 Hakikati iletmede bir yöntem olarak kıssa anlatmak
44:00 Kıssalar karmaşık hadiseleri nasıl anlaşılır kılar?
51:00 Kıssalardan nasıl bir yöntemle çıkarsamalar yapabiliriz?
56:00 Kur'an niçin kıssa anlatır?
59:45 Hakikati iletmede bir yöntem olarak kıssa anlatmak
01:05:00 Kıssalar ne söyler?
01:11:00 Kur'an kıssalarından hisse çıkarmak: Temsili Anlamak
01:23:00 İnsan hayatında anlatı ve temsillerin belirleyici rolü
01:29:00 Kur'an kıssalarının mahiyeti