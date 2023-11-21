VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Kur'an Kıssalarının Çok Katmanlı Anlamı | Açık Medeniyet 21 Kasım 2023 106. Bölüm
Varlık ve Bilgi Kaynağı Olarak Kur'an I Açık Medeniyet 07 Kasım 2023 105. Bölüm
Semaya Açılan Kapı: Kudüs | Açık Medeniyet 24 Ekim 2023 104. Bölüm
Doğu'da ve Batı'da Bilim I Açık Medeniyet 15 Ağustos 2023 103. Bölüm
İslam Medeniyeti ve Mütevatir Haber | Açık Medeniyet 08 Ağustos 2023 102. Bölüm
İslam Medeniyetinde Ahlaki Bilgi | Açık Medeniyet 01 Ağustos 2023 101. Bölüm
Ahlaki Bilgi Kaynağı Olarak: Haber I Açık Medeniyet 25 Temmuz 2023 100. Bölüm
Bilgi kaynağı olarak haber | Açık Medeniyet 18 Temmuz 2023 99. Bölüm
İnsan neyi ne kadar bilebilir? I Açık Medeniyet 11 Temmuz 2023 98. Bölüm
Bilginin insan hayatındaki yeri I Açık Medeniyet 04 Temmuz 2023 97. Bölüm
Varlık Bilgisi, İlim Tasnifi ve Üniversite I Açık Medeniyet 09 Haziran 2023 96. Bölüm
Aşkın Bir İlkenin Terk Edilmesinin Sonuçları I Açık Medeniyet 09 Haziran 2023 95. Bölüm
Varlığın Bütünlüğünün Bozulması ve Etkileri I Açık Medeniyet 09 Haziran 2023 94. Bölüm
Varlık ve Toplum Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 93. Bölüm
Metafizik, Etik ve Estetik I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 92. Bölüm
Modern Batı Düşüncesinde Varlık ve İlim Tasavvuru I Açık Medeniyet 09 Haziran 2023 91. Bölüm
Varlık ve Bilginin Mertebeleri I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Taşköprülüzade'de Bilgi, Bilim ve Varlık I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 89. Bölüm
Erdemli Şehir ve Erdemli Toplum I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 88. Bölüm
Çok Katmanlı Varlık Anlayışı I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 87. Bölüm
Varlık Mertebeleri Arasında İnsan I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 86. Bölüm
İnsan ve Hakikat İlişkisi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 85. Bölüm
Çok Katmanlı İnsan Ontolojisi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 84. Bölüm
İnsanın Varoluşunun Anlamı I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 83. Bölüm
İnsanda Varlığı, Varlıkta İnsanı Görmek I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 82. Bölüm
Çok Katmanlı Varlık Ontolojisi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 81. Bölüm
İslam Varlık Anlayışının İnsan Tanımı I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 80. Bölüm
Varlık ve Medeniyet I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 79. Bölüm
Sofizmin Dirilişi: Modern Varlık Anlayışı I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 78. Bölüm
Varlık, Bilgi ve Medeniyet I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 77. Bölüm
İslam Medeniyetinde Din ve Bilim I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 76. Bölüm
Batı Medeniyetinde Din ve Bilim İlişkisi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 75. Bölüm
Bilim Tarihi ve İlerleme Paradigmasının Eleştirisi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 74. Bölüm
Medeniyet ve Bilim İlişkisi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 73. Bölüm
Batı Bilimi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 72. Bölüm
Bilim Tarihi Yazımı I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 71. Bölüm
Siyasal Bir Aygıt Olarak İlerleme Düşüncesi ve Bilim I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 70. Bölüm
İlerlemeci Düşünceye Yönelik Eleştiriler I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 69. Bölüm
Modernite ve İlerleme Düşüncesi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 68. Bölüm
İlerleme, Ahlak ve Din I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 67. Bölüm
Modernitenin Dini: İlerlemecilik Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 66. Bölüm
İlerleme ve Tarihin Sonu Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 65. Bölüm
Dünya Devleti Fikri I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 64. Bölüm
Liberallerin Gelecek Vizyonu I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 63. Bölüm
İlerlemeci Düşünürlerin Gelecek Tasavvurları I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 62. Bölüm
Modernitenin Dini: İlerleme Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 61. Bölüm
İlerlemecilerin Ütopyaları ve Tarihin Sonu Anlatısı I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 60. Bölüm
Bir Meşruiyet Aracı Olarak İlerleme Düşüncesi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 59. Bölüm
İslam Medeniyetinde Önemli Kırılma Noktaları I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 58. Bölüm
Geri Kalmışlık Paradigması I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 57. Bölüm
İslam Düşünce Tarihinin Dönemlendirilmesi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 56. Bölüm
İslam Düşünce Tarihi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 55. Bölüm
Bilim Tarihi Yazarlığının İlkeleri I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 54. Bölüm
Gerileme Paradigmasına Yönelik Eleştiriler I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 53. Bölüm
Geri Kalma Paradigmasına Dair Yaklaşımlar I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 52. Bölüm
Gerileme Paradigmasını Kim Üretti? I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 51. Bölüm
Dünya Tarihi Yeniden Yazılmalı mı? I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 50. Bölüm
Tarih ve Medeniyet Arasındaki İlişki I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 49. Bölüm
Dünya Tarihine Dair I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 48. Bölüm
Batı Tarih Yazımının Bileşenleri I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 47. Bölüm
Felsefe ve Tarih I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 46. Bölüm
Avrupa Merkezli Tarih Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 45. Bölüm
Dünya Tarih Yazıcılığı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 44. Bölüm
Tarih ve Medeniyet İlişkisi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 43. Bölüm
Medeniyetler, Tarihler ve Zamanlar I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 42. Bölüm
Modern Aklın Eleştirisi ve Geleneksel Düşünce I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 41. Bölüm
Sezai Karakoç'un Diriliş Fikri ve Medeniyet Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 40. Bölüm
Sezai Karakoç ve Diriliş Muştusu I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 39. Bölüm
Sezai Karakoç'un Medeniyet Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 38. Bölüm
Vahyin Medeniyet İnşasındaki Rolü I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 37. Bölüm
Teoman Duralı ve Medeniyet Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 36. Bölüm
Bir İlim Medeniyeti Olarak İslam I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 35. Bölüm
Nefsin ve Ahlakın Mertebeleri I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 34. Bölüm
Çok Katmanlı Ahlak Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 33. Bölüm
İslam Medeniyetinde Araştırma Adabı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 32. Bölüm
Kalp ve Akıl Arasındaki Çatışma I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 31. Bölüm
Anadolu'da Fütüvvet ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 30. Bölüm
Anadolu İrfanı ve Fütüvvet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 29. Bölüm
Teori ve Pratik Arasında Fütüvvet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 28. Bölüm
Fütüvvet Kültüründe Ahlakın Önemi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 27. Bölüm
Fütüvvet Ahlakının Anlaşılması I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 26. Bölüm
Fütüvvet ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 25. Bölüm
İslam Medeniyetinde Ahlak Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 24. Bölüm
Ahlak ve Özgürlük I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 23. Bölüm
Medeniyet ve Ahlak İlişkisi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 22. Bölüm
Medeniyeti Medeniyet Yapan Değerler I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 21. Bölüm
Medine Sözleşmesi ve Medeniyet Kavramı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 20. Bölüm
İslam Medeniyetinde Varlık Düzeni I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 19. Bölüm
İslam'da Bilgi Anlayışı ve Mertebeleri I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 18. Bölüm
Ashabın İlim Anlayışı ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 17. Bölüm
İslam Medeniyetinin Emanet Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 16. Bölüm
Ashab ve Medeniyetimizin İnşası I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 15. Bölüm
Medeniyetimizin Öncü Nesli: Sahabe I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 14. Bölüm
Ahiret İnancı ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 13. Bölüm
Vahiy ve Medeniyetler I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 12. Bölüm
Namazın Önemi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 11. Bölüm
Namaz ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 10. Bölüm
Vahyin Medeniyetin İnşasındaki Rolü I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 9. Bölüm
Asr-ı Saadet ve Medeniyet İltifatı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 8. Bölüm
Geçmiş Medeniyetler I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 7. Bölüm
Dil ve Medeniyet İlişkisi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 6. Bölüm
Asr-ı Saadet ve Medeniyet İrtibatı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 5. Bölüm
Postmodernizm ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 4. Bölüm
Kültür ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 3. Bölüm
Medeniyete Dair I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 2. Bölüm
Medeniyet Kavramı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 1. Bölüm

Kur'an Kıssalarının Çok Katmanlı Anlamı | Açık Medeniyet

Bu bölümde Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla Kur'an'da kıssaların temel anlamları konuşuldu.

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle..

00:00 Açık Medeniyet

03:00 Kur'an Kıssalarının Çok Katmanlı Anlamı

08:00 Kur'an kıssalarında konu, kapsam ve anlatım dili

10:30 Kıssalar karmaşık hadiseleri nasıl anlaşılır kılar?

17:30 Kur'an'daki temsil ve kıssaları nasıl anlamalıyız?

20:00 Beşer ve insan arasındaki fark nedir?

23:30 Kur'an'daki temsil ve kıssaları nasıl anlamalıyız?

28:15 Modern insana kimler örnektir?

37:00 Kur'an'da kıssaların temel anlamları

40:00 Hakikati iletmede bir yöntem olarak kıssa anlatmak

44:00 Kıssalar karmaşık hadiseleri nasıl anlaşılır kılar?

51:00 Kıssalardan nasıl bir yöntemle çıkarsamalar yapabiliriz?

56:00 Kur'an niçin kıssa anlatır?

59:45 Hakikati iletmede bir yöntem olarak kıssa anlatmak

01:05:00 Kıssalar ne söyler?

01:11:00 Kur'an kıssalarından hisse çıkarmak: Temsili Anlamak

01:23:00 İnsan hayatında anlatı ve temsillerin belirleyici rolü

01:29:00 Kur'an kıssalarının mahiyeti

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