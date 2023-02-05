13. Bölüm | Sağlıklı Beslenmek

Bağışıklığı güçlendirmek için nasıl beslenilmeli?

06 Şubat 2023 | 13:07
VİDEO DEVAM EDİYOR

Dr. Klinik Psikolog Ayşe Kaya Göktepe'nin sunumuyla "Aile Çatısı" 13. bölümüyle sizlerle...

Aile Çatısı'nın 13. bölümünün konuğu Uzman Diyetisyen Dürdane Keskiner oldu.

00:00 Aile Çatısı

01:30 Sağlıklı Beslenmenin Prensipleri Nelerdir?

03:00 Öğün Sağlıklı Beslenme İçin Nasıl Olmalıdır?

05:50 Sağlıklı Beslenme İçin Diyet Şart mı?

10:00 Diyette Psikolojik Yaklaşım

13:30 Sağlıklı Beslenme Nasıl Olmalı?

18:35 Mutluluk Veren Besinler

20:30 Çocuklarda Sağlıklı Beslenme

25:30 Ketojenik Beslenme Nedir?

30:20 Vejetaryen Kişiler Nasıl Bir Diyet Programı Uygulamalı?

32:20 Aralıklı Oruç Nedir?

36:30 Glutensiz Beslenme Trendi

43:00 Bağışıklığı Güçlendirmek İçin Nasıl Beslenilmeli?

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