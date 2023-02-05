13. Bölüm | Sağlıklı Beslenmek

Dr. Klinik Psikolog Ayşe Kaya Göktepe'nin sunumuyla "Aile Çatısı" 13. bölümüyle sizlerle...
Aile Çatısı'nın 13. bölümünün konuğu Uzman Diyetisyen Dürdane Keskiner oldu.
00:00 Aile Çatısı
01:30 Sağlıklı Beslenmenin Prensipleri Nelerdir?
03:00 Öğün Sağlıklı Beslenme İçin Nasıl Olmalıdır?
05:50 Sağlıklı Beslenme İçin Diyet Şart mı?
10:00 Diyette Psikolojik Yaklaşım
13:30 Sağlıklı Beslenme Nasıl Olmalı?
18:35 Mutluluk Veren Besinler
20:30 Çocuklarda Sağlıklı Beslenme
25:30 Ketojenik Beslenme Nedir?
30:20 Vejetaryen Kişiler Nasıl Bir Diyet Programı Uygulamalı?
32:20 Aralıklı Oruç Nedir?
36:30 Glutensiz Beslenme Trendi
43:00 Bağışıklığı Güçlendirmek İçin Nasıl Beslenilmeli?