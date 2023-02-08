18. Bölüm | Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü

Oyun oynamanın çocuk gelişimindeki rolü nedir? Aileler çocuklarıyla nasıl oyunlar kurmalı? Çocuklarda yaşa göre oyun oynama becerisi nasıl olmalı? Çocuklara sorumluluk becerisi nasıl kazandırılır?

Aile Çatısı programına bu hafta "Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü" konusunu bizlere anlatmak üzere Aile Danışmanı/Yazar Hilal Çorbacıoğlu konuk oldu. Psikolog Ayşe Kaya Göktepe'nin sunumuyla Aile Çatısı 18. bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Çatısı

01:10 Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü

05:40 Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi

10:00 Aileler Çocuklarıyla Nasıl Oyunlar Kurmalı?

17:30 Ebeveynlerin Çocuk Üzerindeki Etkisi

26:00 Çocukların Kas Gelişimi İçin Oyunlar

30:00 Çocuklarda Yaşa Göre Oyun Oynama Becerisi

34:00 Duyu Bütünleme Becerisi Nedir?

40:00 Çocuklara Sorumluluk Becerisi Nasıl Kazandırılır?

46:00 Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi