18. Bölüm | Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü

Aileler çocuklarıyla nasıl oyunlar kurmalı?

09 Şubat 2023 | 01:45
VİDEO DEVAM EDİYOR

Oyun oynamanın çocuk gelişimindeki rolü nedir? Aileler çocuklarıyla nasıl oyunlar kurmalı? Çocuklarda yaşa göre oyun oynama becerisi nasıl olmalı? Çocuklara sorumluluk becerisi nasıl kazandırılır?

Aile Çatısı programına bu hafta "Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü" konusunu bizlere anlatmak üzere Aile Danışmanı/Yazar Hilal Çorbacıoğlu konuk oldu. Psikolog Ayşe Kaya Göktepe'nin sunumuyla Aile Çatısı 18. bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Çatısı

01:10 Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü

05:40 Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi

10:00 Aileler Çocuklarıyla Nasıl Oyunlar Kurmalı?

17:30 Ebeveynlerin Çocuk Üzerindeki Etkisi

26:00 Çocukların Kas Gelişimi İçin Oyunlar

30:00 Çocuklarda Yaşa Göre Oyun Oynama Becerisi

34:00 Duyu Bütünleme Becerisi Nedir?

40:00 Çocuklara Sorumluluk Becerisi Nasıl Kazandırılır?

46:00 Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

18. Bölüm | Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü
18. Bölüm | Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü 09 Şubat 2023 | 01:45
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı
69. Bölüm | Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek 27 Aralık 2022 | 18:21
70. Bölüm | Huzurlu Birliktelik: Evlilik
70. Bölüm | Huzurlu Birliktelik: Evlilik 08 Şubat 2023 | 21:19
71. Bölüm | Eş Seçiminde Kıstaslar
71. Bölüm | Eş Seçiminde Kıstaslar 04 Ocak 2023 | 17:05
72. Bölüm | Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
72. Bölüm | Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler 09 Şubat 2023 | 01:50
73. Bölüm | Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler
73. Bölüm | Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler 09 Şubat 2023 | 01:50
74. Bölüm | Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları
74. Bölüm | Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları 25 Ocak 2023 | 08:42
75. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı
75. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı 31 Ocak 2023 | 18:42