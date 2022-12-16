19. Bölüm "Evlilikte Güven"

Evlilik nedir? Evlilikte güveni bozan şeyler nelerdir? Evlilikte güven unsurları nelerdir? Evlilikte güven oluşması bir süreç midir? Aldatılma şüphesi kişinin hangi ihtiyacını ortaya çıkarıyor?

Aile Çatısı programında bu hafta "Evlilikte Güven" konusu işlendi? Ayşe Kaya Göktepe'nin sunumu ve Uzman Klinik Psikolog Zeynep Gürnaz'ın katkılarıyla, Aile Çatısı 19. bölümüyle yayında...

00:00 Aile Çatısı

01:00 Evlilikte güveni bozan şeyler nelerdir?

04:20 Evlilikte güven unsurları nelerdir?

06:00 Evlilikte güveni zedeleyen şeyler nelerdir?

15:00 Evlilikte güven oluşması bir süreç midir?

23:00 Aldatılma şüphesi kişinin hangi ihtiyacını ortaya çıkarıyor?

30:00 Evlilikte güveni bozan şeyler

40:00 İlişkide güven sarsıcı davranışlar nelerdir?