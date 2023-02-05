21. Bölüm | Bağırmayan Ebeveynlik

Bağıran bir ebeveyne sahip çocuklar neler yaşıyor?

06 Şubat 2023 | 13:11
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Bağıran bir ebeveyne sahip çocuklar neler, yaşıyor? Birilerine bağıran insanın ihtiyaç duyduğu şey ne? Ebeveynliğin zorlu yolları nelerdir? Ebeveynler evliliği iyileştirmek için neler yapabilir? Öfke kontrolü nasıl sağlanır? Psikolojik ilk yardım nedir ve nasıl sağlanır?

Aile Çatısı'na bu hafta Uzman Aile Danışmanı Hatice Kübra Tongar konuk oldu. Aile Çatısı programında bu hafta "Bağırmayan Ebeveynlik" konusu ele alındı.

Ayşe Kaya Göktepe'nin sunumu Uzman Aile Danışmanı Hatice Kübra Tongar'ın katkılarıyla Aile Çatısı 21. bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Çatısı

05:00 Bağıran bir ebeveyne sahip çocuklar neler yaşıyor?

15:00 Birilerine bağıran insanın ihtiyaç duyduğu şey ne?

22:00 Bağırmadan hakkını arayan çocuk yetiştirmek

36:00 Ebeveynliğin zorlu yolları neler?

42:00 Ebeveynler evliliği iyileştirmek için neler yapabilir?

50:00 Öfke yönetilebilir mi?

53:00 Öfke kontrolü nasıl sağlanır?

55:00 Psikolojik ilk yardım nedir ve nasıl sağlanır?

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