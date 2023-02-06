24. Bölüm | Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşımlar nelerdir? Okul öncesi eğitimde çocuğun ihtiyaçları nelerdir? Sınıf dışı eğitimin tarihsel gelişimi nelerdir? Montessori yaklaşımı nedir? Waldorf eğitiminin çocuğa faydaları nelerdir? Ev okulu yaklaşımı nedir?
Aile Çatısı'na bu hafta Waldorf Gönüllüsü/Eğitimci Uzm. Ömer Özkan konuk oldu.
00:00 Aile Çatısı
01:00 Okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşımlar
04:00 Okul öncesi eğitimde çocuğun ihtiyaçları
10:30 Sınıf dışı eğitimin tarihsel gelişimi
13:00 Montessori yaklaşımı nedir?
20:00 Çocuk eğitiminde Montessori yaklaşımı
23:00 Waldorf Eğitim Sistemi
25:00 Waldorf Yaklaşımı Nedir?
28:00 Waldorf eğitiminin çocuğa faydaları nelerdir?
34:00 Okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşımlar nelerdir?
41:00 Waldorf eğitiminin çocuğa faydaları nelerdir?
42:00 Reggio Emilia yaklaşımı nedir?
47:00 Ev okulu nedir?
50:00 Ev okulu yaklaşımı nedir?
52:00 Okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşımlar