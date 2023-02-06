24. Bölüm | Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşımlar nelerdir?

06 Şubat 2023 | 13:58
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Okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşımlar nelerdir? Okul öncesi eğitimde çocuğun ihtiyaçları nelerdir? Sınıf dışı eğitimin tarihsel gelişimi nelerdir? Montessori yaklaşımı nedir? Waldorf eğitiminin çocuğa faydaları nelerdir? Ev okulu yaklaşımı nedir?

Aile Çatısı'na bu hafta Waldorf Gönüllüsü/Eğitimci Uzm. Ömer Özkan konuk oldu.

00:00 Aile Çatısı

01:00 Okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşımlar

04:00 Okul öncesi eğitimde çocuğun ihtiyaçları

10:30 Sınıf dışı eğitimin tarihsel gelişimi

13:00 Montessori yaklaşımı nedir?

20:00 Çocuk eğitiminde Montessori yaklaşımı

23:00 Waldorf Eğitim Sistemi

25:00 Waldorf Yaklaşımı Nedir?

28:00 Waldorf eğitiminin çocuğa faydaları nelerdir?

34:00 Okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşımlar nelerdir?

41:00 Waldorf eğitiminin çocuğa faydaları nelerdir?

42:00 Reggio Emilia yaklaşımı nedir?

47:00 Ev okulu nedir?

50:00 Ev okulu yaklaşımı nedir?

52:00 Okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşımlar

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