25. Bölüm | Evlilik Öncesi Eğitim

Evliliğe hazır olduğunu nasıl anlarsın? Evlilik kararı nasıl verilir? Evliliğe karar vermeden önce nelere dikkat edilmelidir? Evlilik kararı almak için ideal süre ne kadardır? İlişkide sevgiye mi saygıya mı ihtiyaç duyarız? İlişkilerde sevgi ve saygı dengesi nasıl kurulmalı? İlişkide sevgi saygı iklimi nasıl inşa edilir? İlişkide kıskançlık nasıl yönetilir? İlişkide kıskançlık nasıl yenilir? Evlilikte kıskançlık problemi nasıl çözülür?

Aile Çatısı'nda bu hafta evlilik hakkında her şey konuşuldu. Ayşe Kaya Göktepe'nin sunumu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Duman'ın katkılarıyla Aile Çatısı 27. bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Çatısı

02:00 Evliliğe hazır olduğumuzu nasıl anlarız?

06:00 Evlilik kararı almadan önce neleri bilmeliyiz?

11:00 Nişanlılık döneminde nelere dikkat edilmeli?

17:00 İlişkide sevgi saygı iklimi nasıl inşa edilir?

23:00 İlişkide kıskançlık nasıl yönetilir?

28:00 Evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden beklenen faydalar nelerdir?

38:00 Çocuk sahibi olmaya nasıl hazırlanılmalı?

50:00 Evliliğe hazır olduğumuzu nasıl anlarız?