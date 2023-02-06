26. Bölüm I Dijital Çağda Ebeveyn Olmak

Teknoloji çağında ebeveyn çocuğunu nasıl bilinçlendirebilir?

06 Şubat 2023 | 17:16
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Çocuklar için teknolojinin zararları nelerdir? Çocuklar teknolojinin zararlarından nasıl korunmalı? Teknoloji çağında ebeveyn çocuğunu nasıl bilinçlendirebilir? Reklamlara bilinçli tüketici olarak nasıl bakabiliriz? Nasıl bilinçli sosyal medya tüketicisi olunur? Sosyal medyanın çocuklar için zararları nelerdir?

Aile Çatısı'nda bu hafta "Dijital Çağda Ebeveyn Olmak" konusu konuşuldu. Ayşe Kaya Göktepe'nin sunumu Psikolog Cihan Uluç ve Yeni Medya Uzmanı Selvanur Yazıcı Sezgin katkılarıyla Aile Çatısı 26. bölümüyle sizlerle.

00:00 Aile Çatısı

02:30 Yeni Medya Çağında Doğan Çocuklar

08:00 Çocuklar teknolojinin zararlarından nasıl korunmalı?

16:00 Teknoloji çağında ebeveyn çocuğunu nasıl bilinçlendirebilir?

20:00 Reklamlara bilinçli tüketici olarak nasıl bakabiliriz?

23:00 Sosyal Medyanın Ebeveynlere ve Gençlere Etkisi

27:00 Dijital Çağda Ebeveyn Olmak

30:00 Sosyal medyada bireylerin hakları

43:00 Nasıl bilinçli sosyal medya tüketicisi olunur?

51:00 Sosyal medya kültürü nedir?

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