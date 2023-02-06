27. Bölüm | Gençlerle İletişim Kurma Yolları

Gençlerin kötü alışkanlıklara olan eğilimi nasıl fark edilir?

06 Şubat 2023 | 17:57
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Gençlerin kötü alışkanlıklara olan eğilimi nasıl fark edilir? Ergenlik depresyonu nedir? Binge watching nedir? Binge watching ne gibi etkilere yol açar? Siber zorbalığa maruz kalan çocuklarda hangi etkiler ortaya çıkar?

Aile Çatısı'nda bu hafta "Gençlerle İletişim Kurma Yolları" konuşuldu. Ayşe Kaya Göktepe'nin sunumu Uzman Klinik Psikolog R. Ömer Karasu katkılarıyla Aile Çatısı 29. bölümüyle sizlerle.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Gençlerle İletişim Kurma Yolları

07:00 Gençlerde Kimlik Arayışı

13:00 Gençlerle iletişimde gençlerin psikolojisi

16:00 Gençlerin kötü alışkanlıklara olan eğilimi nasıl fark edilir?

20:00 Gençlerle İletişimde Gençlerin Psikolojisi

23:00 Ergenlik Döneminde Hangi Davranış Bozuklukları Görülür?

25:30 Ergenlik depresyonu nedir?

30:00 Sosyal Medyadaki Filtreler Gençlerin Psikolojisini Nasıl Etkiler?

35:00 Mükemmel Beden Algısı, Gençlerde Yeme Bozukluğuna mı Sebep Oluyor?

43:00 Binge Watching Nedir, Ne Tür Etkilere Yol Açar?

46:00 Siber Zorbalığa Maruz Kalan Çocuklarda Hangi Etkiler Ortaya Çıkar?

48:00 Gençlerle İletişimin İpuçları

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