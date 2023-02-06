28. Bölüm | Yaşlılarla İletişim Kurma Yolları

Yaşlılık ve ileri yetişkinlik kavramlarından ne anlamalıyız? Yaşlılarda ne tür fiziksel hastalıklara rastlanıyor? Yaşlılarda görülen psikolojik bozukluklar nelerdir? Yaşlılarla en çok hangi konularda iletişim sorunu yaşarız? Yaşlılar gençlerden neler bekler? Yaşlılarla nasıl iletişim kurulmalı? Yaşlılar ve gençler arasındaki iletişim nasıl olmalı?

Aile Çatısı'nda bu hafta "Yaşlılarla İletişim Kurma Yolları" konuşuldu. Ayşe Kaya Göktepe'nin sunumu Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile Danışmanı Defne Koyutürk'ün katkılarıyla Aile Çatısı 30. bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Çatısı

03:00 Yaşlılık ve ileri yetişkinlik kavramlarından ne anlamalıyız?

08:00 Yaşlılarda ne tür fiziksel hastalıklara rastlanıyor?

12:00 Yaşlılık/İleri yetişkinlik döneminde nasıl bir ruh hali vardır?

23:00 Yaşlılarda görülen psikolojik bozukluklar

28:00 Yaşlılarla en çok hangi konularda iletişim sorunu yaşarız?

31:00 Yaşlılar gençlerden neler bekler?

35:00 Yaşlılarla nasıl iletişim kurulmalı?

47:00 Yaşlılar ve gençler arasındaki iletişim nasıl olmalı?