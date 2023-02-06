28. Bölüm | Yaşlılarla İletişim Kurma Yolları

Yaşlılarla en çok hangi konularda iletişim sorunu yaşarız?

06 Şubat 2023 | 19:59
VİDEO DEVAM EDİYOR

Yaşlılık ve ileri yetişkinlik kavramlarından ne anlamalıyız? Yaşlılarda ne tür fiziksel hastalıklara rastlanıyor? Yaşlılarda görülen psikolojik bozukluklar nelerdir? Yaşlılarla en çok hangi konularda iletişim sorunu yaşarız? Yaşlılar gençlerden neler bekler? Yaşlılarla nasıl iletişim kurulmalı? Yaşlılar ve gençler arasındaki iletişim nasıl olmalı?

Aile Çatısı'nda bu hafta "Yaşlılarla İletişim Kurma Yolları" konuşuldu. Ayşe Kaya Göktepe'nin sunumu Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile Danışmanı Defne Koyutürk'ün katkılarıyla Aile Çatısı 30. bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Çatısı

03:00 Yaşlılık ve ileri yetişkinlik kavramlarından ne anlamalıyız?

08:00 Yaşlılarda ne tür fiziksel hastalıklara rastlanıyor?

12:00 Yaşlılık/İleri yetişkinlik döneminde nasıl bir ruh hali vardır?

23:00 Yaşlılarda görülen psikolojik bozukluklar

28:00 Yaşlılarla en çok hangi konularda iletişim sorunu yaşarız?

31:00 Yaşlılar gençlerden neler bekler?

35:00 Yaşlılarla nasıl iletişim kurulmalı?

47:00 Yaşlılar ve gençler arasındaki iletişim nasıl olmalı?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

64. Bölüm | Köken Ailenin Önemi
64. Bölüm | Köken Ailenin Önemi 14 Kasım 2022 | 10:04
66. Bölüm | Bir Ailenin Duygusal Çeyizi
66. Bölüm | Bir Ailenin Duygusal Çeyizi 14 Kasım 2022 | 09:42
71. Bölüm | Çocuklara Değerler Eğitimi
71. Bölüm | Çocuklara Değerler Eğitimi 04 Ocak 2023 | 17:03
73. Bölüm | Eş Seçimi
73. Bölüm | Eş Seçimi 04 Ocak 2023 | 17:05
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı 27 Aralık 2022 | 18:21
Huzurlu Birliktelik: Evlilik | Aile Çatısı
Huzurlu Birliktelik: Evlilik | Aile Çatısı 28 Aralık 2022 | 06:38
Evlilik öncesi yaşanan sorunlar ve çözüm yolları | Aile Çatısı
Evlilik öncesi yaşanan sorunlar ve çözüm yolları | Aile Çatısı 25 Ocak 2023 | 08:42
77. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı
77. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı 31 Ocak 2023 | 18:42