29. Bölüm | Çocuklarda Görülen Kaygı ve Korkular

Çocuklarda görülen sosyal kaygı öz güven sorununa dönüşebilir mi?

06 Şubat 2023 | 20:02
VİDEO DEVAM EDİYOR

Çocuklarda görülen gelişim dönemine bağlı kaygılar nelerdir? Kaygı bozukluklarının gelişim süreci nasıl oluşur? Kaygı bozukluğunun genetik boyutu var mı? Ebeveyn, kaygı bozukluğu olan bir çocuğa nasıl yaklaşmalı? Çocuklarda ayrılık kaygısı nedir?

Aile Çatısı'nda bu hafta "Çocuklarda Görülen Kaygı ve Korkular" konuşuldu. Ayşe Kaya Göktepe'nin sunumu Klinik Psikolog Müjde Yahşi'nin katkılarıyla Aile Çatısı 31. bölümüyle sizlerle.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Çocuklarda Görülen Kaygı ve Korkular

06:30 Çocuklarda gelişim dönemine bağlı kaygılar

10:30 Kaygı bozukluklarının gelişim süreci

12:00 Kaygı bozukluğunun genetik boyutu var mı?

17:00 Ebeveyn, kaygı bozukluğu olan bir çocuğa nasıl yaklaşmalı?

25:00 Çocuklarda ayrılık kaygısı nedir?

28:30 Çocuklardaki fobilere karşı nasıl yaklaşılmalı?

35:00 Çocuklarda görülen kaygı ve korkular

43:00 Çocuklarda görülen sosyal kaygı öz güven sorununa dönüşebilir mi?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

64. Bölüm | Köken Ailenin Önemi
64. Bölüm | Köken Ailenin Önemi 14 Kasım 2022 | 10:04
66. Bölüm | Bir Ailenin Duygusal Çeyizi
66. Bölüm | Bir Ailenin Duygusal Çeyizi 14 Kasım 2022 | 09:42
71. Bölüm | Çocuklara Değerler Eğitimi
71. Bölüm | Çocuklara Değerler Eğitimi 04 Ocak 2023 | 17:03
73. Bölüm | Eş Seçimi
73. Bölüm | Eş Seçimi 04 Ocak 2023 | 17:05
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı 27 Aralık 2022 | 18:21
Huzurlu Birliktelik: Evlilik | Aile Çatısı
Huzurlu Birliktelik: Evlilik | Aile Çatısı 28 Aralık 2022 | 06:38
Evlilik öncesi yaşanan sorunlar ve çözüm yolları | Aile Çatısı
Evlilik öncesi yaşanan sorunlar ve çözüm yolları | Aile Çatısı 25 Ocak 2023 | 08:42
77. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı
77. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı 31 Ocak 2023 | 18:42