29. Bölüm | Çocuklarda Görülen Kaygı ve Korkular

Çocuklarda görülen gelişim dönemine bağlı kaygılar nelerdir? Kaygı bozukluklarının gelişim süreci nasıl oluşur? Kaygı bozukluğunun genetik boyutu var mı? Ebeveyn, kaygı bozukluğu olan bir çocuğa nasıl yaklaşmalı? Çocuklarda ayrılık kaygısı nedir?

Aile Çatısı'nda bu hafta "Çocuklarda Görülen Kaygı ve Korkular" konuşuldu. Ayşe Kaya Göktepe'nin sunumu Klinik Psikolog Müjde Yahşi'nin katkılarıyla Aile Çatısı 31. bölümüyle sizlerle.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Çocuklarda Görülen Kaygı ve Korkular

06:30 Çocuklarda gelişim dönemine bağlı kaygılar

10:30 Kaygı bozukluklarının gelişim süreci

12:00 Kaygı bozukluğunun genetik boyutu var mı?

17:00 Ebeveyn, kaygı bozukluğu olan bir çocuğa nasıl yaklaşmalı?

25:00 Çocuklarda ayrılık kaygısı nedir?

28:30 Çocuklardaki fobilere karşı nasıl yaklaşılmalı?

35:00 Çocuklarda görülen kaygı ve korkular

43:00 Çocuklarda görülen sosyal kaygı öz güven sorununa dönüşebilir mi?