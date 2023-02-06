30. Bölüm | Ailede Babanın Rolü

Çekirdek aileye geçişle beraber babanın rolü nasıl değişti?

06 Şubat 2023 | 20:06
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Babanın ailede rolü nedir? Babanın aile içinde iletişimi nasıl olmalı? Ailede baba faktörü etkileri nelerdir? Babanın çocuklara davranışı nasıl olmalı? Türkiye'de baba figürü nasıl anlaşılıyor?

Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailede Babanın Rolü" konuşuldu.

Ayşe Kaya Göktepe'nin sunumu İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan katkılarıyla Aile Çatısı 30. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede babanın rolü

02:00 Baba rolünü etkileyen faktörler

08:00 Çekirdek aileye geçişle beraber babanın rolü nasıl değişti?

11:00 70'li yıllardan bugüne baba figüründe nasıl bir değişim oldu?

23:00 Türkiye'de baba figürü

36:00 Prof. Dr. Atilla Arkan

48:00 Çocuk sahibi olduktan sonra babalarda görülen değişimler

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