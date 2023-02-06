31. Bölüm | Doğum Sonrası Ailenin Psikolojisi

Doğumdan sonra gelişen "Annelik Hüznü" nedir? Lohusalık depresyonu nedir, nasıl anlaşılır? Sezaryen ve normal doğum arasındaki psikolojik farklar nelerdir? Lohusalık depresyonu nedir, nasıl anlaşılır? Doğum sonrası babaların ruh hali nasıldır? Ayşe Kaya Göktepe'nin sunumu Uzman Klinik Psikolog Zeynep Gürnaz katkılarıyla Aile Çatısı 31. bölümüyle sizlerle...

00:00 Doğum Sonrası Ailenin Psikolojisi

06:00 Doğum Sonrası Ailedeki Roller

10:00 Doğumdan Sonra Gelişen "Annelik Hüznü" Nedir?

12:30 Lohusalık Depresyonu Nedir, Nasıl Anlaşılır?

18:00 Sezaryen ve Normal Doğum Arasındaki Psikolojik Farklar

25:00 Anne Bebek Bağlanması Nedir?

27:00 Doğum Sonrası Babaların Ruh Hali Nasıldır?

35:00 Doğumdan Sonra Annenin Bakımı Nasıl Olmalıdır?

39:00 Lohusalık Depresyonu Nedir, Nasıl Anlaşılır?

50:00 Doğum Sonrası Babaların Ruh Hali Nasıldır?

54:00 Doğum Sonrası Ziyaret Adabı