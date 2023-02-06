33. Bölüm | Duygusal Boşluğu Yemek Yeme İle Doldurma

Yeme bozukluğunun altında yatan sebepler nelerdir?

06 Şubat 2023 | 21:19
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Duygusal yeme nedir? Duygusal yeme nasıl durdurulur? Duygusal yeme bozukluğunun çözümü nedir? Yeme bozukluğunun altında yatan sebepler nelerdir? Sağlıklı diyet nasıl yapılır?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Duygusal Yeme Alışkanlığı" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Diyetisyen Kübranur Gökçe ve Uzman Psikolog Reyhan Nuray Duman oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:00 Duygusal boşluğu yemek yeme ile doldurma

06:00 "Tıkınırcasına Yeme" bozukluğu nedir?

12:30 Beslenmenin psikolojik etkisi

17:00 Yeme bozukluğunun altında yatan sebepler nelerdir?

25:00 Aşırı yemenin nedeni duygusallık mıdır?

33:00 Psikolojik rahatsızlık olan "Yeme Bozukluğu"

38:12 Yeme bozukluğunun altında yatan sebepler nelerdir?

48:00 Şema terapi nedir?

55:00 Şema terapi nasıl yapılır?

01:05:00 Sağlıklı beslenmede yeni akım: Sezgisel yemek

01:09:00 Kilo alamamanın altında psikolojik sebepler var mı?

01:25:00 Sağlıklı diyet nasıl yapılır?

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