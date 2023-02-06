34. Bölüm | Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi

Aile içinde mahremiyeti korumak için nelere dikkat edilmelidir?

06 Şubat 2023 | 21:38
VİDEO DEVAM EDİYOR

Mahrem ve mahremiyet ne demektir? Mahremiyet eğitiminin önemi nedir? Çocuklara mahremiyet bilinci nasıl öğretilmeli? Mahremiyeti nasıl tanımlamalıyız? Çocuklarda mahremiyet eğitiminde nelere dikkat edilmeli? Çocuğun mahremiyet bilinci kazanmasında ebeveynlerin rolü nedir?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog Esra Elitaş ve Psikolog Dr. Merve Armağan Boğatekin oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi

04:30 Mahrem ve mahremiyet ne demektir?

08:45 Mahremiyet eğitiminin önemi

13:30 Çocuklara mahremiyet bilinci nasıl öğretilmeli?

22:00 Mahremiyeti nasıl tanımlamalıyız?

27:00 Çocuklarda mahremiyet eğitiminde nelere dikkat edilmeli?

31:00 Çocuğun mahremiyet bilinci kazanmasında ebeveynlerin rolü

36:30 Aile içinde mahremiyeti korumak için nelere dikkat edilmelidir?

45:30 Aile mahremiyeti ve mahremiyetin korunması

48:00 Çocuklara yönelik duygusal istismar

50:00 Çocuğa yönelik duygusal istismar nedir?

55:00 Çocuk istismarı ve şiddet

01:16:00 Çocuk ihmali nedir?

01:21:00 İhmal çeşitleri nelerdir?

01:25:00 Helikopter ebeveynlik çocuklarda nasıl bir ihmale yol açar?

01:38:00 Sosyal medya ve mahremiyet

01:45:00 Çocukların dijital mahremiyetini nasıl koruyabiliriz?

01:50:00 Çocukların güvenli medya kullanımı konusunda hangi tedbirler alınmalı?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

64. Bölüm | Köken Ailenin Önemi
64. Bölüm | Köken Ailenin Önemi 14 Kasım 2022 | 10:04
66. Bölüm | Bir Ailenin Duygusal Çeyizi
66. Bölüm | Bir Ailenin Duygusal Çeyizi 14 Kasım 2022 | 09:42
71. Bölüm | Çocuklara Değerler Eğitimi
71. Bölüm | Çocuklara Değerler Eğitimi 04 Ocak 2023 | 17:03
73. Bölüm | Eş Seçimi
73. Bölüm | Eş Seçimi 04 Ocak 2023 | 17:05
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı 27 Aralık 2022 | 18:21
Huzurlu Birliktelik: Evlilik | Aile Çatısı
Huzurlu Birliktelik: Evlilik | Aile Çatısı 28 Aralık 2022 | 06:38
Evlilik öncesi yaşanan sorunlar ve çözüm yolları | Aile Çatısı
Evlilik öncesi yaşanan sorunlar ve çözüm yolları | Aile Çatısı 25 Ocak 2023 | 08:42
77. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı
77. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı 31 Ocak 2023 | 18:42